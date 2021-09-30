Череповецкая «Северсталь» одержала четвертую победу подряд

30.09.2021 [Спорт]

Голами у череповчан отметились Йоонас Няттинен во втором периоде и Егор Морозов, который забросил шайбу уже в пустые ворота в концовке матча. Отметим игру вратаря «Северстали» Дмитрия Шугаева, который отразил 15 бросков по своим воротам, и провел «сухой» матч.


«Сегодня организованно сыграли. Лучше провели второй период, очень много моментов создали. Жалко, что всего один гол забили. Я считаю, что это был лучший второй период за всё начало чемпионата. Третий период тоже уверенно сыграли. В меньшинстве выстояли», - сказал после матча главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Череповчане благодаря этой победе поднялись на 6 место Западной конференции, набрав 13 очков в 11 матчах. 1 октября «желто-черным» предстоит встреча с лидером Западной конференции, финским «Йокеритом».

Тэги: хоккей, ХК «Северсталь», Победа

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