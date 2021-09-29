Житель Вологды получил штраф за драку на дороге

Драка прямо на дороге случилась 11 июня этого года около 6 часов утра на Набережной 6 Армии в Вологде

В ходе внезапной ссоры 43-летний местный житель нанес несколько ударов рукой по лицу другому мужчине. Драка завязалась из-за спора по поводу нарушения правил дорожного движения.



Вологжанин вину не признал. По его словам, тем утром на дороге он сделал другому водителю замечание по поводу нарушения правил дорожного движения.

"По рассказу мужчину, который учинил драку, на перекрестке, когда загорелся запрещающий сигнал светофора, потерпевший вышел из машины, открыл двери его автомобиля и стал ругаться, высказывая угрозы. Защищаясь от брани, действуя в условиях крайней необходимости, он неоднократно толкнул и ударил потерпевшего. Потерпевший при надлежащем извещении в судебное заседание не явился", - сообщает пресс-служба суда.



При просмотре видеозаписи суд установил, что потерпевший действительно подошел к автомобилю вологжанина, открыл водительскую дверь и что-то ему сказал, однако побоев ему не наносил. Вместе с тем, мужчина вышел из автомобиля и учинил драку.

