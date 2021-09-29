Вологодский губернатор написал книгу о себе

Автобиографическое издание приурочено к десятилетию работы Олега Кувшинникова в должности губернатора области.

Как сообщает пресс – служба главы региона, книга написана в формате художественного рассказа о трудностях и успехах в работе главы огромного региона. По словам автора, на творческий эксперимент его побудили сыновья, которые часто интересовались: как научиться брать на себя ответственность и принимать нестандартные решения.

«Во многом отсюда и такое провокационное название «Как стать/быть губернатором и остаться в живых». На многих этапах моей карьеры действительно приходилось идти ва-банк, принимать трудные решения. О том, как поставить перед собой большую цель и не сдаться, как реагировать на проблемы и вызовы, я рассказал на страницах своей книги. Без купюр попытался показать не парадную, а внутреннюю сторону своей работы, которая обычно остается за рамками протокольных съемок. Уверен, книга будет интересна всем, а особенно тем, кто находится в начале своей профессиональной карьеры», - подчеркнул Олег Кувшинников.