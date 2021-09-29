Вологодский губернатор написал книгу о себе

29.09.2021 [Общество]

Автобиографическое издание приурочено к десятилетию работы Олега Кувшинникова в должности губернатора области.

Как сообщает пресс – служба главы региона, книга написана в формате художественного рассказа о трудностях и успехах в работе главы огромного региона. По словам автора, на творческий эксперимент его побудили сыновья, которые часто интересовались: как научиться брать на себя ответственность и принимать нестандартные решения.

«Во многом отсюда и такое провокационное название «Как стать/быть губернатором и остаться в живых». На многих этапах моей карьеры действительно приходилось идти ва-банк, принимать трудные решения. О том, как поставить перед собой большую цель и не сдаться, как реагировать на проблемы и вызовы, я рассказал на страницах своей книги. Без купюр попытался показать не парадную, а внутреннюю сторону своей работы, которая обычно остается за рамками протокольных съемок. Уверен, книга будет интересна всем, а особенно тем, кто находится в начале своей профессиональной карьеры», - подчеркнул Олег Кувшинников.

Тэги: книга, губернатор, автор

ТОП НЕДЕЛИ

Ушла из жизни главный редактор газеты "Красный Север" Надежда Кузьминская
Массовое мероприятие против результатов выборов прошло в Вологде
Владимир Корытин ушел из вологодской Гордумы
Сейф имени Эллы Памфиловой появился на Соборной горке в Вологде
Пятеро из 20 туристов погибли при восхождении на Эльбрус
Угрожающие вологодским школам провокаторы будут лить «крокодильи слезы»
Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства
Владимир Жириновский отказался от мандата в ЗСО Вологодской области
15-летний подросток признался, что создал канал о расстреле вологодской школы из-за ревности
Две женщины погибли в ДТП в Вологодской области

Похожие новости

В Вологде пройдет презентация новой книги Валерия Есипова «О Шаламове и не только»

Встреча состоится в областной библиотеке имени Бабушкина и будет приурочена к 70-летию автора

748
0

Новую книгу стихов Наты Сучковой представят в Вологде 12 января

Презентация пройдет в литературной резиденции «Дом дяди Гиляя»

1042
0

В Вологде 11 июня презентуют новую книгу о писателе Василии Белове

«Сияние слова Василия Белова» — книга из пяти «тетрадей» —  написана Геннадием Сазоновым

1337
0

Историческую книгу рецептов «Секреты вологодской кухни» презентуют в Вологде

Работа вологодского ученого Дарьи Гуторовой сочетает в себе краеведение и кулинарию

4092
0

«Вологодскую тетрадь» Дмитрия Шеварова представят в областной библиотеке 30 мая

В сборник вошли его эссе, очерки, рассказы, интервью и более сотни иллюстрации, в которых автор признается в своей любви к Вологодчине

2629
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Песня вологодской группы «Радиопомехи» вошла в саундтрек фильма «Петровы в гриппе»
Минюст внёс «ОВД-Инфо», «Медиазону» и «Зону права» в список иностранных агентов
Житель Вологды получил штраф за драку на дороге
Вологодский губернатор написал книгу о себе
Вологда и Череповец прощаются с главным редактором газеты «Красный Север» Надеждой Кузьминской
От «Оки» до КАМАЗа: тарногские подростки за одну ночь вскрыли пять автомобилей
В реке Шарденьге, которая протекает в Великоустюгском районе, обнаружены нечистоты
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

2592
0
29.09.2021 [БлогоVO]

Сейчас много обсуждений трагедии 23 Сентября на Эльбрусе

133
0
28.09.2021 [Обзор Прессы]

Что ждет вологодский рынок недвижимости осенью?

549
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика