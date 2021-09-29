Вологда и Череповец прощаются с главным редактором газеты «Красный Север» Надеждой Кузьминской

Надежды Александровны не стало 27 сентября. Гражданская панихида прошла в в кафедральном Воскресенском соборе на Кремлевской площади. Проводить в последний путь директора Вологодского областного информационного центра, главного редактора газеты «Красный Север» пришли десятки людей. Обряд отпевания совершил митрополит Вологодский и Кирилловский Савва.

Много теплых слов прозвучало о Надежде Александровне. Для каждого, кто пришел с ней проститься, она была особенным человеком. Люди не сдерживали слез.

"Странно и нелепо звучат в прошедшем времени слова, адресованные Надежде Александровне, которая всегда была человеком энергичным, позитивным, полным творческих замыслов, которая мгновенно увлекала своих коллег и единомышленников. Но следует признать, что жизнь порою бывает жестока и несправедлива. Но мы навсегда сохраним память об этом светлом, добром и талантливом человеке", - такими словами проводил в последний путь Надежду Кузьминскую заместитель губернатора Эдуард Зайнак.

"Всегда могла обратиться за советом и она действительно помогала, принять нужные важные и сложные решения. И очень много брала на себя", - сказала о ней начальник управления информационно политики правительства Вологодской области Мария Соколова.

"Больше 15 лет, мы рука об руку просто вместе: и работа, и дружба. Что такое наша работа, вы знаете. Это 24 на 7. Мне кажется, я помню каждый день. Хотя их были тысячи, но, кажется, я помню каждый. Надюша не умела жить полутонами. Она жила очень яркой жизнью. И она отдавала себя всему. Если она над чем-то работала, то отдавала на это все силы. Если она дружила, то отдавала всю себя этой дружбе. Если она любила, то отдавала всю себя любви. Знаете, такая на самом деле очень хрупкая, очень нежная, очень ранимая. Но с таким стержнем, с такой стойкостью. Ее никто и ничто не могло сломать. Никогда", - поделился своими воспоминаниями председатель Вологодского регионального отделения "Союза журналистов России", главный редактор ИА "Вологда регион" Дмитрий Погодин.

"Она была наша совесть, потому что по каждому вопросу у нее была принципиальная честная позиция, которую она отстаивала. Надежда Александровна - звезда без сомнения. Была, есть, будет. Выйдите ночью на улицу, посмотрите на ночное небо, обязательно увидите, что там сияет звезда Надежды Кузьминской", - сказал председатель общественной палаты Вологодской области Вячеслав Приятелев.

В Череповце попрощаться с главным редактором «Красного Севера» можно завтра, 30 сентября в 10.00 в ритуальном зале по адресу: Боршодская, 38Б. Похоронят Надежду Кузьминскую в Череповце.