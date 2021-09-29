От «Оки» до КАМАЗа: тарногские подростки за одну ночь вскрыли пять автомобилей

29.09.2021 [Происшествия]

В Тарноге вынесен приговор трем подросткам – 16-ти и 17-ти лет, которые за одну ночь вскрыли пять автомобилей. На двух из них они покатались, три остальных не смогли завести.

Как было установлено в суде, в ночь на 5 декабря прошлого года в селе Красное после застолья подростки решили угнать автомобиль, чтобы добраться до дома.

Первым пострадавшим автомобилем стала «Ока». Один из приятелей проник в нее через незапертую водительскую дверь, но не смог завести. Тогда он толкнул машину, "Ока" покатилась и врезалась в железный забор.

После этого подростки залезли в гараж на территории производственной базы, откуда угнали ГАЗ-3302, но автомобиль заглох. На той же базе они пересели в УАЗ-2206, но его завести не смогли. Такой же неудачей закончилась попытка угнать КАМАЗ. Затем все четверо снова вернулись на базу, где обнаружили еще одну «Газель». На этой машине они прокатились по улицам села, а затем поехали по дороге в направлении деревни Игумновская Тарногского района, где двигатель заглох. Подростки бросили автомобиль и убежали.

«Суд назначил двоим несовершеннолетним наказание каждому в виде 2 лет лишения свободы условно, третьему – в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы условно», - рассказали в объединенной пресс – службе судов области.

Тэги: угон, автомобиль

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