В реке Шарденьге, которая протекает в Великоустюгском районе, обнаружены нечистоты

Жители деревни Устье-Повалихино подозревают, что в реку Шарденьгу сливаются нечистоты. Как рассказывают устюжане, в прошедшие выходные вода в реке резко изменила цвет и запах, на поверхности появилась пена.

"Использовать такую воду ни в питьевых, ни в хозяйственных целях невозможно. Жители вынуждены были отказаться от традиционной субботней помывки в бане, а питьевую воду брать из других источников", - пишут местные жители

Река Шарденьга впадает в реку Юг, недалеко от ее впадения в Северную Двину. Сотрудники администрации Великоустюгского района выехали на место для проведения проверки по данному факту.