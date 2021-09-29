В реке Шарденьге, которая протекает в Великоустюгском районе, обнаружены нечистоты

29.09.2021 [Общество]

Жители деревни Устье-Повалихино подозревают, что в реку Шарденьгу сливаются нечистоты. Как рассказывают устюжане, в прошедшие выходные вода в реке резко изменила цвет и запах, на поверхности появилась пена.

"Использовать такую воду ни в питьевых, ни в хозяйственных целях невозможно. Жители вынуждены были отказаться от традиционной субботней помывки в бане, а питьевую воду брать из других источников", - пишут местные жители

Река Шарденьга впадает в реку Юг, недалеко от ее впадения в Северную Двину. Сотрудники администрации Великоустюгского района выехали на место для проведения проверки по данному факту.

Тэги: Экология
фото Великий Устюг ИНФО

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