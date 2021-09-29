Бесплатные мастер-классы по джазу пройдут в Вологде 1 и 2 октября

29.09.2021 [Культура]

Двухдневный мастер-класс по джазу пройдёт в Вологде 1 и 2 октября в рамках XVIII Международного фестиваля джаза, блюза и этно музыки «Блюз на веранде».

1 октября с 12:00 до 14:00 мастер-класс проведёт звезда архангельской джаз-сцены Мария Корель.

– Мария училась в Академии искусств американского города Хартфорд. Работала вместе с легендарным музыкантом Владимиром Резицким и фолк-певицей Екатериной Зориной. Пела в ансамбле Игоря Горькового и группе Валерия Дёмкина «Город». Солистка и руководитель нескольких музыкальных проектов, – рассказывают о ней организаторы.

2 октября с 12:00 до 14:00 Ольга Олейникова проведёт мастер-класс «Вокальный конструктор-собери певца».

– Ольга Олейникова – одна из самых ярких, самобытных и разноплановых певиц российской сцены. Широкая известность к ней пришла после того, как она развернула 4 кресла золотого состава шоу «Голос 3» и в команде Димы Билана дошла до прямых эфиров. Ольга покорила жюри и публику непосредственностью, разносторонностью и практически безграничными вокальными возможностями, – говорится в анонсе мероприятия.

Мастер-классы пройдут в здании молодёжного центра ГОР.СОМ35 по адресу: Вологда, Козлёнская, 2.

Вход свободный.
 

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