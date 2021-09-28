Против Алексея Навального возбуждено очередное уголовное дело

28.09.2021 [Общество]

Уголовное дело возбуждено главным следственным управлением СК по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ – «Создание и руководство экстремистским сообществом».

По данным СК, не позднее 2014 года Навальный как учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана экстремистской и ликвидирована на территории РФ) «с целью осуществления экстремисткой деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя в Российской Федерации, подрыва общественной безопасности и государственной целостности Российской Федерации создал экстремистское сообщество и руководил им».

В рамках новой структуры, по данным СК, были учреждены 8 некоммерческих организаций – фондов и некоммерческие организации, являвшиеся структурными подразделениями сообщества.  

В 2017 году было создано общественное движение «Штабы Навального» в 37 регионах России. В состав сообщества вошли Соболь, Албуров, Шаведдинов, Гимади и иные лица, а также руководители и сотрудники штабов в регионах», — пояснили в СК.

Как говорится в материалах следствия, для пропаганды преступной деятельности в интернете были созданы сайты Фонда борьбы с коррупцией, «Штабов Навального», а также собственный канал на портале YouTube, в сетях «Твиттер», «Инстаграм», «Фейсбук» и других.

В СК утверждают, что «противоправная деятельность экстремистского сообщества была направлена на дискредитацию органов государственной власти и проводимой ими политики».

Тэги: сообщество, экстремизм, фонды

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