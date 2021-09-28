25 колоколов на колокольне Софийского собора в Вологде прозвонят 3 и 10 октября

28.09.2021 [Культура]

Выступление ансамбля звонарей Софийского собора Вологодского кремля можно будет услышать 3 и 10 октября на Кремлёвской площади.

– Ансамбль звонарей покажет свои умения в управлении и многотонными великанами, и небольшими колоколами. Программы воскресных звонов дважды станет частью музыкального фестиваля «Кружева», – сообщает Вологодская филармония имени Гаврилина.

3 октября прозвучат: Водосвятный перезвон, Встречный звон и Будничный звон.

10 октября прозвучат: Соборный торжественный звон, Софийский трезвон и Праздничный пасхальный звон.

Начало обоих выступлений в 12:00.

Ансамбль звонарей Софийского собора Вологодского кремля образован в 1988 году. Выступает с колокольными концертами и звонит к службам в Софийском соборе, участвует в общегородских мероприятиях и фестивалях, во Всероссийских и международных фестивалях и конкурсах.
 

Тэги: колокольный звон, колокола

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