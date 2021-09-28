Сегодня состоялась жеребьевка полуфинального этапа и «Финала четырех» розыгрыша кубка России среди женских волейбольных команд.
Местом проведения «Финала четырех» выбран Санкт-Петербург. Это значит, что его участником автоматически стала «Ленинградка». Эта команда не будет участвовать в полуфинальном этапе и её место займет «Северянка», так как показала на предварительном этапе лучший результат из всех не попавших напрямую в полуфинал команд.
Череповецкая команда сыграет в полуфинале кубка России в Калининграде. Наша команда является единственной из клубов Высшей лиги, кто отобрался в полуфинал Кубка. В составе группы «А» - «Локомотив» из Калининграда, саратовский «Протон», «Динамо» из Краснодара, а также череповецкая «Северянка».
Волейболистки череповецкой «Северянки» сыграют в полуфинале кубка России
Сегодня состоялась жеребьевка полуфинального этапа и «Финала четырех» розыгрыша кубка России среди женских волейбольных команд.
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