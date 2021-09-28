Вологжанин своим автомобилем перегородил дорогу грузовику с нетрезвым водителем

Происшествие случилось в минувшую пятницу на улице Гагарина областного центра. Вологжанин Александр Петряшов увидел, как грузовой ДАФ с полуприцепом врезался в столб и продолжил движение. Мужчина подумал, что водителю грузовика стало плохо и на перекрестке улицы Гагарина и Окружного шоссе перегородил своей «Ладой Калиной» дорогу, чтобы фура не уехала дальше.

Александр подбежал к остановившемуся грузовику и открыл водительскую дверь. За рулем автомобиля сидел мужчина, который явно был пьян. Александр Петряшов вернулся к своей машине и взял телефон, чтобы позвонить в ГИБДД. В этот момент ДАФ снова поехал и врезался в «Ладу», водитель которой успел отскочить. Александр снова подбежал к кабине грузовика, открыл дверь и вытащил ключи из замка зажигания.

Прибывший на место наряд ГИБДД оформил два ДТП и составил протокол на водителя фуры за отказ от освидетельствования.

Накануне благодарственное письмо и подарок Александру Петряшову вручил начальник городского ГИБДД Валерий Тюков.