Вологжанин своим автомобилем перегородил дорогу грузовику с нетрезвым водителем

28.09.2021 [Происшествия]

Происшествие случилось в минувшую пятницу на улице Гагарина областного центра. Вологжанин Александр Петряшов увидел, как грузовой ДАФ с полуприцепом врезался в столб и продолжил движение. Мужчина подумал, что водителю грузовика стало плохо и на перекрестке улицы Гагарина и Окружного шоссе перегородил своей «Ладой Калиной» дорогу, чтобы фура не уехала дальше.

Александр подбежал к остановившемуся грузовику и открыл водительскую дверь. За рулем автомобиля сидел мужчина, который явно был пьян. Александр Петряшов вернулся к своей машине и взял телефон, чтобы позвонить в ГИБДД. В этот момент ДАФ снова поехал и врезался в «Ладу», водитель которой успел отскочить. Александр снова подбежал к кабине грузовика, открыл дверь и вытащил ключи из замка зажигания.

Прибывший на место наряд ГИБДД оформил два ДТП и составил протокол на водителя фуры за отказ от освидетельствования.

Накануне благодарственное письмо и подарок Александру Петряшову вручил начальник городского ГИБДД Валерий Тюков.

Тэги: ДТП, фура, протокол

ТОП НЕДЕЛИ

Ушла из жизни главный редактор газеты "Красный Север" Надежда Кузьминская
Массовое мероприятие против результатов выборов прошло в Вологде
Владимир Корытин ушел из вологодской Гордумы
Сейф имени Эллы Памфиловой появился на Соборной горке в Вологде
Главным финансистом области может стать чиновник администрации Вологды
Пятеро из 20 туристов погибли при восхождении на Эльбрус
Угрожающие вологодским школам провокаторы будут лить «крокодильи слезы»
Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства
Владимир Жириновский отказался от мандата в ЗСО Вологодской области
15-летний подросток признался, что создал канал о расстреле вологодской школы из-за ревности

Похожие новости

В Череповце «Жигули» влетели под грузовой МАЗ

В результате ДТП водитель легковушки получил травмы и был доставлен в больницу

413
0

Житель Череповца сбил ребенка на пешеходном переходе и оставил место ДТП

За это он получил трое суток ареста

1005
0

Две женщины погибли в ДТП в Вологодской области

Автомобиль сбил пешеходов на трассе Вологда-Медвежьегорск

2150
0

В Вологде водитель "Лады" остановил фуру, за рулем которой мог находиться пьяный водитель

Водитель легкового авто не пожалел своей машины, перегородив дорогу фуре

1947
0

Иномарка загорелась после ДТП в Череповце. Есть пострадавшие

Авария случилась сегодня ночью на улице Боршодской

1017
0

Двухлетняя девочка пострадала в ДТП в Вологде

Авария произошла накануне на перекрестке улиц Горького и Чернышевского

943
0

Пострадавшие пассажиры микроавтобуса могут рассчитывать на страховые выплаты

Об этом рассказал президент Национального союза страховщиков ответственности

1409
0

Водителя пожарной машины признали виновным в гибели человека

Дело о смертельном ДТП рассматривалось в череповецком городском суде

1516
0

После ДТП на трассе «Вологда – Тихвин» четыре человека доставлены в больницу

Авария случилась в воскресенье, около 19.15 вечера

1473
0

Четыре человека пострадали в результате ДТП в Грязовецком районе

Авария произошла около 12.50 на трассе Вологда – Ростилово

3013
0

17-летний мотоциклист получил тяжелые травмы в Тотемском районе

ДТП произошло накануне утром в поселке Гремячий

1750
0

Появились подробности аварии туристического автобуса

Все пострадавшие – жители Москвы

3174
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Начальники курсов признаны невиновными во вспышке инфекции в ВИПЭ ФСИН
Грант почти на три миллиона рублей выиграл тотемский Центр культурных инициатив «Чёрная лиса»
Против Алексея Навального возбуждено очередное уголовное дело
25 колоколов на колокольне Софийского собора в Вологде прозвонят 3 и 10 октября
Волейболистки череповецкой «Северянки» сыграют в полуфинале кубка России
В Череповце «Жигули» влетели под грузовой МАЗ
Вологжанин своим автомобилем перегородил дорогу грузовику с нетрезвым водителем
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

2395
0
28.09.2021 [БлогоVO]

COVID-19 Осеннее ухудшение ситуации

266
0
28.09.2021 [Обзор Прессы]

Что ждет вологодский рынок недвижимости осенью?

315
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика