Спортсменка из Шексны на первенстве мира по пауэрлифтингу установила два мировых рекорда

Первенство мира в этом году проходит в шведском городе Хальмстад с 23 сентября по 3 октября.

Алина Удальцова одержала победу в весовой категории до 47 кг, установив при этом мировой рекорд, в сумме в трех дисциплинах подняв вес в 322, 5 кг. Ещё один мировой рекорд вологжанке покорился в жиме штанги лёжа, где она взяла вес в 80 кг.

Отметим, что в классическое троеборье в пауэрлифтинге входят три дисциплины - приседание со штангой, где Алина показала результат 107,5 кг, жим штанги лежа - 80 кг и становая тяга - 135 кг. В сумме это помогло ей не просто победить, а одержать победу с двумя мировыми рекордами.