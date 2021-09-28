Первенство мира в этом году проходит в шведском городе Хальмстад с 23 сентября по 3 октября.
Алина Удальцова одержала победу в весовой категории до 47 кг, установив при этом мировой рекорд, в сумме в трех дисциплинах подняв вес в 322, 5 кг. Ещё один мировой рекорд вологжанке покорился в жиме штанги лёжа, где она взяла вес в 80 кг.
Отметим, что в классическое троеборье в пауэрлифтинге входят три дисциплины - приседание со штангой, где Алина показала результат 107,5 кг, жим штанги лежа - 80 кг и становая тяга - 135 кг. В сумме это помогло ей не просто победить, а одержать победу с двумя мировыми рекордами.
Спортсменка из Шексны на первенстве мира по пауэрлифтингу установила два мировых рекорда
Первенство мира в этом году проходит в шведском городе Хальмстад с 23 сентября по 3 октября.
Похожие новости
Алина Удальцова из Шексны завоевала золото первенства России по пауэрлифтингу
Соревнования среди юниорок прошли в Суздале
Алина Удальцова из Шексны завоевала золото первенства России по пауэрлифтингу
Соревнования проводились в дисциплине "классический жим"
Антон Востриков из Вологды завоевал бронзовую медаль на Кубке России по пауэрлифтингу
Соревнования проводились среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата
Вологжане завоевали три медали на первенстве России по пауэрлифтингу
Соревнования прошли в Архангельске с 16 по 18 марта
Вологжанин Антон Востриков вошел в десятку сильнейших на Чемпионате России по пауэрлифтингу
Соревнования среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата прошли в Тульской области
Череповчанка Юлия Бахвалова завоевала бронзу Чемпионата России по пауэрлифтингу
По сумме трех видов (приседание со штангой, жим и тяга штанги) спортсменка взяла вес в 490 килограммов
Сборная Вологодской области по пауэрлифтингу завоевала семь медалей на межрегиональных соревнованиях
Первенство Северо-Западного федерального округа по пауэрлифтингу проходило в Сыктывкаре с 5 по 8 декабря
Череповчанка Юлия Бахвалова завоевала золото Кубка России по пауэрлифтингу
По сумме трех упражнений, (приседание, жим лежа и тяга штанги) она взяла вес 505,0 килограммов
Череповчанин Юрий Грошников стал победителем всероссийских соревнований по пауэрлифтингу
Он занял первое место в классическом троеборье
Череповчанин Виталий Шабанов завоевал «золото» Первенства России по пауэрлифтингу
Молодой человек стал победителем в дисциплине классическое троеборье (приседание со штангой, жим штанги лежа и тяга штанги)
Череповчанка Юлия Бахвалова завоевала бронзу Чемпионата России, подняв штангу 182 кг
Кроме того, Юлия заняла пятое место в троеборье, подняв в сумме 460 кг.
Денис Кузин из Шексны стал чемпионом России по пауэрлифтингу
Денис стал первым в весовой категории до 120 кг, выжав в сумме 217,5 кг