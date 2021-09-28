Спортсменка из Шексны на первенстве мира по пауэрлифтингу установила два мировых рекорда

28.09.2021 [Спорт]

Первенство мира в этом году проходит в шведском городе Хальмстад с 23 сентября по 3 октября.
Алина Удальцова одержала победу в весовой категории до 47 кг, установив при этом мировой рекорд, в сумме в трех дисциплинах подняв вес в 322, 5 кг. Ещё один мировой рекорд вологжанке покорился в жиме штанги лёжа, где она взяла вес в 80 кг.
Отметим, что в классическое троеборье в пауэрлифтинге входят три дисциплины - приседание со штангой, где Алина показала результат 107,5 кг, жим штанги лежа - 80 кг и становая тяга - 135 кг. В сумме это помогло ей не просто победить, а одержать победу с двумя мировыми рекордами.

Тэги: пауэрлифтинг, рекорды

ТОП НЕДЕЛИ

Ушла из жизни главный редактор газеты "Красный Север" Надежда Кузьминская
Массовое мероприятие против результатов выборов прошло в Вологде
Владимир Корытин ушел из вологодской Гордумы
Сейф имени Эллы Памфиловой появился на Соборной горке в Вологде
Главным финансистом области может стать чиновник администрации Вологды
Пятеро из 20 туристов погибли при восхождении на Эльбрус
Угрожающие вологодским школам провокаторы будут лить «крокодильи слезы»
Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства
Владимир Жириновский отказался от мандата в ЗСО Вологодской области
15-летний подросток признался, что создал канал о расстреле вологодской школы из-за ревности

Похожие новости

Алина Удальцова из Шексны завоевала золото первенства России по пауэрлифтингу

Соревнования среди юниорок прошли в Суздале

1147
0

Алина Удальцова из Шексны завоевала золото первенства России по пауэрлифтингу

Соревнования проводились в дисциплине "классический жим"

879
0

Антон Востриков из Вологды завоевал бронзовую медаль на Кубке России по пауэрлифтингу

Соревнования проводились среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата

888
0

Вологжане завоевали три медали на первенстве России по пауэрлифтингу

Соревнования прошли в Архангельске с 16 по 18 марта

2745
0

Вологжанин Антон Востриков вошел в десятку сильнейших на Чемпионате России по пауэрлифтингу

Соревнования среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата прошли в Тульской области

981
0

Череповчанка Юлия Бахвалова завоевала бронзу Чемпионата России по пауэрлифтингу

По сумме трех видов (приседание со штангой, жим и тяга штанги) спортсменка взяла вес в 490 килограммов

1551
0

Сборная Вологодской области по пауэрлифтингу завоевала семь медалей на межрегиональных соревнованиях

Первенство Северо-Западного федерального округа по пауэрлифтингу проходило в Сыктывкаре с 5 по 8 декабря

1883
0

Череповчанка Юлия Бахвалова завоевала золото Кубка России по пауэрлифтингу

По сумме трех упражнений, (приседание, жим лежа и тяга штанги) она взяла вес 505,0 килограммов

1875
0

Череповчанин Юрий Грошников стал победителем всероссийских соревнований по пауэрлифтингу

Он занял первое место в классическом троеборье

1271
0

Череповчанин Виталий Шабанов завоевал «золото» Первенства России по пауэрлифтингу

Молодой человек стал победителем в дисциплине классическое троеборье (приседание со штангой, жим штанги лежа и тяга штанги)

1437
0

Череповчанка Юлия Бахвалова завоевала бронзу Чемпионата России, подняв штангу 182 кг

Кроме того, Юлия заняла пятое место в троеборье, подняв в сумме 460 кг.

1782
0

Денис Кузин из Шексны стал чемпионом России по пауэрлифтингу

Денис стал первым в весовой категории до 120 кг, выжав в сумме 217,5 кг

1696
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Начальники курсов признаны невиновными во вспышке инфекции в ВИПЭ ФСИН
Грант почти на три миллиона рублей выиграл тотемский Центр культурных инициатив «Чёрная лиса»
Против Алексея Навального возбуждено очередное уголовное дело
25 колоколов на колокольне Софийского собора в Вологде прозвонят 3 и 10 октября
Волейболистки череповецкой «Северянки» сыграют в полуфинале кубка России
В Череповце «Жигули» влетели под грузовой МАЗ
Вологжанин своим автомобилем перегородил дорогу грузовику с нетрезвым водителем
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

2395
0
28.09.2021 [БлогоVO]

COVID-19 Осеннее ухудшение ситуации

266
0
28.09.2021 [Обзор Прессы]

Что ждет вологодский рынок недвижимости осенью?

315
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика