Житель Бабаево воровал с могил надгробные таблички и менял их на алкоголь

О краже на местном кладбище полицейские узнали от женщины, которая рассказала, что с могилы ее родственников пропали надгробные таблички. Сумму ущерба женщина оценила примерно в 10 000 рублей.

Полицейские отработали по заявлению женщины и выяснили, что кражи на кладбище далеко не единичны. Воришку вычислил местный участковый, который и задержал по подозрению в краже 38-летнего мужчину.

На допросе задержанный признался, что похищенные таблички сначала дробил на части, а потом сдавал в пункт приема металлолома. На вырученные деньги покупал алкоголь и сигареты.

По факту кражи полиция возбудила уголовное дело.