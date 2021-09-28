Житель Бабаево воровал с могил надгробные таблички и менял их на алкоголь

28.09.2021 [Происшествия]

О краже на местном кладбище полицейские узнали от женщины, которая рассказала, что с могилы ее родственников пропали надгробные таблички. Сумму ущерба женщина оценила примерно в 10 000 рублей.

Полицейские отработали по заявлению женщины и выяснили, что кражи на кладбище далеко не единичны. Воришку вычислил местный участковый, который и задержал по подозрению в краже 38-летнего мужчину.

На допросе задержанный признался, что похищенные таблички сначала дробил на части, а потом сдавал в пункт приема металлолома. На вырученные деньги покупал алкоголь и сигареты.

По факту кражи полиция возбудила уголовное дело.

Тэги: кража, могилы, кладбище

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