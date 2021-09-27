Ушла из жизни главный редактор газеты "Красный Север" Надежда Кузьминская

27.09.2021 [Общество]

27 сентября ушла из жизни главный редактор областной газеты "Красный Север" Надежда Кузьминская.

Карьера Надежды Кузьминской началась в Череповце. Позже она переехала в Вологду, где успешно возглавила главное областное печатное издание – газету «Красный Север».

Позже стала руководить Вологодским областным информационным центром. Коллеги отмечают ее работоспособность и талант, принципиальность и справедливость. Надежда Кузьминская отличалась искренностью и напором.  

"Надежда Александровна была главным редактором самой титулованной областной газеты «Красный Север» и идейным вдохновителем ярчайших информационных проектов, воспитала целую плеяду талантливых авторов и журналистов. Десятки книг о вологжанах и для вологжан вышли благодаря поддержке Вологодского областного информационного центра, который Надежда Александровна возглавляла со дня основания. Для журналистского сообщества, для нежно любящих друзей и близких её уход - рана в сердце", - пишут ее коллеги.

Журналистское сообщество Вологодской области, включая коллектив Newsvo, выражает свои слова соболезнования в связи с этой утратой родным, близким и коллегам.

Дата и место прощания с Надеждой Кузьминской будут объявлены позднее. 

 

Тэги: журналистика

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