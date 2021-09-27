Стадион в Белозерске, который обещали сдать несколько лет назад, вновь не будет достроен

История строительства стадиона в Белозерске началась еще три года назад. В 2018 году губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на градостроительном совете дал поручение о капитальной реконструкции спортивного объекта.

Летом того же года между правительством Вологодской области и ПАО «Газпром» был заключен договор пожертвования на проектирование, строительство, реконструкцию и ремонт объектов социальной инфраструктуры региона.

На стадион в Белозерске, "Газпром" должен был выделить более 25 миллионов рублей. Но почти сразу у стадиона начались проблемы.

В сентябре 2018 глава региона Олег Кувшинников заявил, что Белозерский район может лишиться денег «Газпрома» из-за того глава района Евгений Шашкин, по сути, самоустранился от контроля за ходом работ на стадионе. Администрация района на тот момент не приступила даже к подготовке конкурсной документации.

В начале октября 2018 года был заключен контракт на разработку проекта с ООО «Проектдорпром» из Вологды. Проект обошелся в более чем 3 млн рублей. Работы по нему были просрочены. Проект должен был быть готов 10 декабря, однако информация об исполнении контракта появилась лишь в апреле 2019 года.

Лето для Белозерского стадиона прошло впустую. Только 30 июля администрация Белозерского района сообщила, что начались подготовительные работы по реконструкции стадиона. Согласно договору, завершить реконструкцию нужно было до подрядчик должен был до 10 декабря 2019 года. Сумма контракта 22 619 480 рублей. На октябрьском градсовете губернатор поручил реконструировать стадион до ноября 2019 года.

Однако, исполнение контракта пришлось перенести в судебном порядке сразу из-за выявленных надзорной организацией недостатков и необходимости переустроить наружные сети канализации.

24 января 2020 года суд перенес сроки работ по реконструкции городского стадиона на 31 августа 2020 года.

Уже 19 августа заместитель губернатора Вологодчины Антон Стрижов сообщил задержках строительных работ на спортивных объектах Белозерска.

«Первопричина такого состояния – отсутствие контроля со стороны администрации района при подготовке проектной документации, технического задания, а также в ходе проведения работ», – сказал Антон Стрижов.

Он отметил, что в отношении сотрудников администрации будет проведено служебное расследование.

И вот, осенью 2021 года местные жители узнают, что в этом году стадион вновь не будет построен. На работы ищут нового подрядчика.