Состав областного парламента обновился почти наполовину

В ЗСО нового созыва создано пять фракций. Самую многочисленную фракцию «Единая Россия» возглавил Андрей Луценко. В её состав вошли 24 депутата. Пять депутатов будут работать в составе фракции КПРФ под руководством Александра Морозова. По два депутата войдут в состав фракций ЛДПР и «Справедливой России - за правду». Руководителем первой стал депутат Антон Гримов, второй – Виктор Леухин. Самую малочисленную фракцию в областном парламенте от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» представил Александр Болотов.

Единогласно 34 депутата проголосовали «ЗА» избрание на должность председателя Законодательного Собрания области Андрея Луценко, руководившего региональным парламентом в предыдущем созыве.

В ходе сессии депутаты рассмотрели вопрос о числе заместителей председателя Законодательного Собрания. В соответствии с принятым решением, на должности заместителей избраны два депутата - Роман Заварин и Игорь Даценко.

Также состоялось распределение депутатов по постоянным комитетам Законодательного Собрания области. Александр Гордеев возглавит комитет по вопросам местного самоуправления. Его заместителями стали Антон Холодов и Владислав Зворыкин. Член комитета - Евгения Копничева.

Елена Быкова возглавила комитет по социальной политике. Александр Болотов и Антонина Фёдорова стали её заместителями. Член комитета – Александр Морозов.

Председателем комитета по образованию, культуре и здравоохранению избран Андрей Пулин. Его заместителем – Наталья Долгина.

Заместитель председателя ЗСО Роман Заварин возглавил самый многочисленный комитет - по бюджету и налогам. Антон Гримов и Евгений Шулепов стали его заместителями. Члены комитета – Анатолий Дианов и Валерий Борисов.

Сергей Добродей занял пост председателя комитета по экономической политике и собственности. Его заместителями избраны Денис Долженко и Виктор Леухин. Николай Варнавский – член комитета.

Председателем комитета по аграрному комплексу и продовольствию стал Андрей Клёков. На должностях его заместителей будут работать Марина Денисова и Владимир Жильцов. Владимир Селяков стал членом комитета.

Депутат Людмила Гусева возглавила комитет по экологии и природопользованию. Михаил Ананьин и Андрей Макаров стали её заместителями.

В состав комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека вошли Алексей Маслов и Любовь Царёва.

Известно, что часть депутатов будут работать на постоянной основе.