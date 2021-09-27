Сборная Вологодской области стала серебряным призером Всероссийских соревнований по юнифайд-футболу

Вологодская команда под руководством тренера Сергея Куликова оказалась самой младшей на этом турнире. Туда поехали спортсмены до 18 лет, которые одержали 3 победы в шести матчах. Вологжане дважды обыграли первую команду Архангельска со счетом 2:1 и 5:2, а также разделили очки со сборной Санкт-Петербурга. В первом матче обыграли их со счётом 1:0, во втором уступили 0:3. Самыми упорными получились игры со второй командой из Архангельска, которые завершились со счетом 1:1.

В итоге вологжане заняли второе место.



Наша справка: Слово «юнифайд» (unified) в переводе с английского означает «единый» или «объединенный». Юнифайд-спорт — это особые соревнования, где за одну команду выступают обычные спортсмены и люди с особенностями развития.

Юнифайд-спорт — одна из основных программ специальной Олимпиады в России. В нашей стране юнифайд-движение зародилось около 20 лет назад и началось с футбольных турниров. Начало же мировой истории объединенного спорта датируется серединой 80-х годов.