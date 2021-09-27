Режим повышенной готовности по коронавирусу продлен на Вологодчине до конца октября

По количеству выявленных случаев COVID за последний месяц из расчета на 100 000 населения Вологодская область сейчас занимает 16 место в России и почти в 1,5 раза превышает общероссийские показатели. На сегодня в монопрофильных госпиталях находится 1398 человек. Как заявил Олег Кувшинников, это исторический максимум.

«Рост числа заболевших к началу июня в пять раз. Значит, болезнь протекает особенно сложно, - пояснил губернатор. - Выросло количество тяжелых пациентов, которые нуждаются в кислороде. Почти 600 человек находятся на кислородотерапии. Каждый восьмой человек в тяжелом состоянии. Всего на сегодня развернуто 1580 коек в моногоспиталях. При этом занятых коек сейчас 88%. С учетом роста числа заболевших, с 29 сентября будет дополнительно развернуто еще 400 коек».

По словам главы региона, четвертая волна коронавируса совпала с резким ростом заболевших ОРВИ и гриппом, что осложняет течение болезни. При этом по темпам вакцинации Вологодская область занимает 76 место в стране.

«Ситуация продолжает осложняться и, если потребуются жесткие ограничения, мы это сделаем. В противном случае пандемия может не закончиться никогда», - считает Олег Кувшинников.