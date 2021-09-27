Режим повышенной готовности по коронавирусу продлен на Вологодчине до конца октября

27.09.2021 [Общество]

По количеству выявленных случаев COVID за последний месяц из расчета на 100 000 населения Вологодская область сейчас занимает 16 место в России и почти в 1,5 раза превышает общероссийские показатели. На сегодня в монопрофильных госпиталях находится 1398 человек. Как заявил Олег Кувшинников, это исторический максимум.

«Рост числа заболевших к началу июня в пять раз. Значит, болезнь протекает особенно сложно, - пояснил губернатор. - Выросло количество тяжелых пациентов, которые нуждаются в кислороде. Почти 600 человек находятся на кислородотерапии. Каждый восьмой человек в тяжелом состоянии. Всего на сегодня развернуто 1580 коек в моногоспиталях. При этом занятых коек сейчас 88%. С учетом роста числа заболевших, с 29 сентября будет дополнительно развернуто еще 400 коек».

По словам главы региона, четвертая волна коронавируса совпала с резким ростом заболевших ОРВИ и гриппом, что осложняет течение болезни. При этом по темпам вакцинации Вологодская область занимает 76 место в стране.

«Ситуация продолжает осложняться и, если потребуются жесткие ограничения, мы это сделаем. В противном случае пандемия может не закончиться никогда», - считает Олег Кувшинников.

Тэги: COVID, ограничения, заболевание

ТОП НЕДЕЛИ

Неизвестные угрожают устроить расстрел в вологодской школе
Мэр Вологды прокомментировал угрозы нападения на городскую школу
Владимир Корытин ушел из вологодской Гордумы
Массовое мероприятие против результатов выборов прошло в Вологде
Главным финансистом области может стать чиновник администрации Вологды
Сейф имени Эллы Памфиловой появился на Соборной горке в Вологде
Пятеро из 20 туристов погибли при восхождении на Эльбрус
Угрожающие вологодским школам провокаторы будут лить «крокодильи слезы»
Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства
Владимир Жириновский отказался от мандата в ЗСО Вологодской области

Похожие новости

248 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

233 человека выздоровели, одиннадцать умерли

585
0

244 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

227 человек выздоровели, четверо умерли

1049
0

239 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

232 человека выздоровели, семь умерли

1327
0

234 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

242 человека выздоровели, десять умерли

865
0

235 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

228 человек выздоровели, шесть умерли

736
0

230 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

214 человек выздоровели, восемь умерли

1436
0

227 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

245 человек выздоровели, пять умерли

1599
0

228 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

224 человека выздоровели, шесть умерли

907
0

225 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

212 человек выздоровели, шесть умерли

1188
0

Проводник поезда Москва – Череповец скончался от COVID по пути следования состава

Происшествие случилось еще 7 сентября, однако известно об этом стало накануне

3579
0

221 новый случай коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

217 человек выздоровели, восемь умерли

802
0

220 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

225 человек выздоровели, девять умерли

931
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Ушла из жизни главный редактор газеты "Красный Север" Надежда Кузьминская
Стадион в Белозерске, который обещали сдать несколько лет назад, вновь не будет достроен
Состав областного парламента обновился почти наполовину
Сборная Вологодской области стала серебряным призером Всероссийских соревнований по юнифайд-футболу
Режим повышенной готовности по коронавирусу продлен на Вологодчине до конца октября
Вологодский суд не стал прекращать уголовное дело в отношении умершего вора в законе
Житель Череповца сбил ребенка на пешеходном переходе и оставил место ДТП
 
23.09.2021 [Общество]

Построили и бросили: новые модульные ФАПы остались без благоустройства

2230
0
27.09.2021 [БлогоVO]

Пешком по крепости Ивана Грозного (от Мира до Ленинградской) / Прогулки по Вологде

180
0
27.09.2021 [Обзор Прессы]

Самой известной советской модели Регине Збарской, которая училась в вологодской школе №8, исполнилось бы 27 сентября 2021 года 86 лет

280
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика