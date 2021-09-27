Житель Череповца сбил ребенка на пешеходном переходе и оставил место ДТП

27.09.2021 [Происшествия]

Житель Череповца провел трое суток под арестом за оставление места ДТП с участием ребенка. Происшествие случилось днем 17 сентября 2021 года. 28-летний мужчина на автомобиле «Газель NEXT» поворачивал с Советского проспекта на проспект Победы в Череповце. По его словам, когда он пересекал пешеходный переход, в правый бок автомобиля врезался ребенок.

"Столкновения он не почувствовал, но услышал удар. Он притормозил, но затем продолжил движение, поскольку ребенок убежал. Он свернул во двор, пошел искать мальчика, которому на вид было семь-восемь лет. Он нашел ребенка, спросил о самочувствии. Мальчик ответил, что все хорошо, и побежал гулять с другом. В ГИБДД о случившемся он не сообщил, поскольку растерялся. Такая ситуация с ним произошла впервые", - передает слова мужчины пресс-служба судов. В судебном заседании он вину не признал.

Дома о случившемся узнала мать ребенка. Семье пришлось обратиться в больницу, где у мальчика был диагностирован ушиб мягких тканей.

После этого, женщина написала заявление в полицию. Правоохранительным органам она пояснила, что ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу, почувствовал удар, упал на асфальт, в шоке отбежал на тротуар. На вопрос незнакомого человека он растерялся, ответил, что все хорошо.  Они обратились в детскую больницу, где у ребенка установили ушиб мягких тканей.

Доводы череповчанина суд оценил критически, так как записи с камер видеонаблюдения не подтвердили его версию произошедшего. 

Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 16 назначил нарушителю наказание в виде 3 суток административного ареста.
 

Тэги: ДТП, дети

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