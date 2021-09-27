Из-за неполадок в сети ТГК-2 в трех микрорайонах Вологды ограничат теплоснабжение

27.09.2021 [Общество]

Ограничение теплоснабжения коснется 5-го и 6-го микрорайонов Вологды, а также микрорайона Бывалово. Это необходимо, чтобы устранить дефект в магистральной сети ТГК – 2 диаметром 600 мм в районе дома № 37 по Техническому переулку.

«Вынужден констатировать, что ТГК -2 нас подводит уже не первый раз. В течение прошлого отопительного периода дефекты на их сетях обнаруживались семь раз. В каждом случае требовалось ограничение потребителей, - пояснил сегодня мэр Вологды Сергей Воропанов. - В ходе этого отопительного периода 9 сентября уже был такой же инцидент. Сейчас это уже девятая аналогичная ситуация по счету. Надеюсь, руководство ТГК - 2 сделают выводы, что необходимо заниматься сетевым хозяйством».

Часть потребителей микрорайона Бывалово будет переключена на котельную по Пошехонскому шоссе. То есть, по словам Сергея Воропанова, большая часть жителей Бывалово не почувствует ограничение теплоснабжения.

Как указано на сайте администрации города, тепло ограничат по следующим адресам:

- ул. Беляева, 18, 20;

- ул. Дзержинского, 7, 7а, 9, 11;

- ул. Московская, 19;

- ул. Беляева, 13;

- ул. Прядильщиков, 10;

- ул. Пригородная, 8а, 8б, 8в, 8г, 9, 10, 10а, 12, 14, 14а, 16б;

- ул. М. Конева, 2, 2а, 4, 4а, 4б, 4в, 6, 7, 7а, 8, 8а, 8б, 9, 10, 11, 12, 12а, 12Б, 13, 14, 14а, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 18в, 18г, 20, 20а, 20б, 21, 22, 22а, 22б, 23, 23а, 24, 24а, 24б, 25, 25а, 26, 26а, 26б, 27, 29а, 31, 31а, 33, 35, 35а;

- ул. Московская, 2а;

- ул. Дзержинского, 12;

- ул. Прядильщиков, 9, Тп1, Тп2,

- ул. Технический пер., 29, 31, 33, 35, 35а, 37, 46, 46а, 46б, 48, 48а, 48б, 50, 52, 54, 54а, 56, 56а;

- ул. Воркутинская, 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 14Б, 15, 15а, 16, 16а, 16Б, 16в, 16г, 17, 17а;

- ул. Архангельская, 3, 5, 7, 7а, 9а, 11, 11а, 11Б, 11в, 13, 13а, 13Б, 15, 17, 17а;

- ул. Евковская, 12, 15;

- ул. Зеленая, 30;

- Крайний пер., 19;

- Новый пер., 3, 7;

- Осановский пр., 27, 27а, 27б, 29, 29а, 31;

- ул. Осаново, 1, 2а.

 

Тэги: ограничение, тепло, отключение

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