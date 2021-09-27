Череповецкий педофил отправится в колонию на 15 лет

27.09.2021 [Происшествия]

В городе металлургов 59-летний мужчина признан виновным в «насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Как указано в материалах дела, «вечером 23 мая в Череповце мужчина в состоянии опьянения, зная, что потерпевшая не достигла 12-летнего возраста, проследовал за ней в подъезд дома, где схватил ее за шею и высказал угрозу убийством: «Жить хочешь? Тогда молчи!». После чего совершил в отношении девочки иные действия сексуального характера».

«Подсудимый вину не признал. Утверждал, что принял девочку за свою знакомую, укравшую у него ключ от квартиры. Он раскаивается в содеянном», - рассказали в объединенной пресс-службе судов области.  

По приговору суда мужчина ближайшие 15 лет проведет в колонии особого режима.  

Тэги: насилие, ребенок, приговор

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