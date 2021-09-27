Реставрация дома Слободиной началась в музее «Семёнково» под Вологдой

27.09.2021 [Культура]

Реставрация дома Слободиной началась в архитектурно-этнографическом музее «Семёнково» под Вологдой.

Это небольшой дом-четырёхстенок был привезён в музей из деревни Подлипное Тотемского района во второй половине 80-х годов. Постоянные посетители называют его Дом охотника потому, что в нём располагается постоянная экспозиция «Правильная охота».

После сильнейшего урагана 1998 год этот дом остался без крыши. Тогда средств музея хватило только на то, чтобы построить временную технологическую крышу.  Помимо этого здания обветшало и давно нуждалось в реставрации.

Благодаря материалам, предоставленным Лесопромышленным холдингом Segezha Group, начаты ремонтно-реставрационные работы. Экспозиция в доме на время работ демонтирована. 

– Работа предстоит сложная. Сегодня с полной определённостью нельзя сказать, сколько времени займёт процесс. Рассчитываем до нового года выполнить основной объём. Но однозначно, что в итоге, дом Слободиной преобразится. Появится безгвоздевая самцовая кровля, по скатам крыши будут спускаться причелины с городчатым краем. Вход в дом на боковом фасаде будет оформлен крыльцом, предусмотренным проектом реставрации, - заметил прораб Владимир Новосёлов.

Кровельный тёс уже изготовлен и обработан антисептиком, появились курицы и часть причелин. Сейчас идёт рубка первого венца, а также охлупня. После завершения подготовительных работ реставраторы приступят к следующему этапу. Впереди предстоит вывешивание сруба с целью замены нижних венцов. Планируется под дом завести фундамент, что обеспечит его лучшую сохранность.

– Хочется надеяться, что реставрацией дома Слободиной будет положено начало дальнейшим работам по восстановлению уникальных памятников деревянного зодчества в музее, остро нуждающихся в неотложной помощи. Мы благодарим Лесопромышленный холдинг «Segezha Group» (АФК-Система) за предоставленные материалы и разделение с нами озабоченности проблемами сохранения деревянного наследия Русского Севера и строительной культуры наших предков, – говорит заведующая музеем Наталья Киршина.

Дом Е.Д. Слободиной был построен в конце XIX века. Выявлен в 1979 году в ходе экспедиционного обследования Тотемского и Нюксенского района специалистами московского института «Спецпроектреставрация».

Дом представляет собой комплекс дом-двор типа «брус» с четырехстенной избой в жилой части, стоящей на высоком подклете, и пристроенным с боку сенником, объединенным с крыльцом общей односкатной кровлей. Крыльцо простой конструкции с одномаршевой лестницей.

Оконные проемы обрамлены высокими развитыми навершниками, оформленных глухой резьбой с солярными мотивами и филенчатыми ставнями. Такой декоративное оформление окон в жилой части получил широкое распространение на южных территориях бывшего Тотемского уезда.

Тэги: реставрация, деревянная архитектура, деревянные дома, деревянное зодчество. дома-памятники, Семенково

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