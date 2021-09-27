Солнечную погоду обещают вологодские синоптики

27.09.2021 [Общество]

В понедельник, 27 сентября, наш регион ещё будет находиться в тыловой части уходящего атмосферного вихря, будут преобладать холодные ветра северного направления. Однако атмосферное давление уже начинает расти, а это значит, что на смену циклону усиливается скандинавский антициклон.

По словам синоптиков, как минимум до конца текущей недели на территории области обойдется без существенных осадков. Ветер с северного развернется на западное направление. В ночные и утренние часы при слабом ветре не исключены туманы. Ночные температуры ожидаются в до +6 градусов. Днем в первой половине недели ожидается порядка +9 - +12 градусов, во второй половине местами воздух прогреется до +14 градусов. Среднесуточная температура превысит климатическую норму на 2 - 4 градуса.

Назвать такую погоду классическим «бабьим летом» нельзя, так как сухую погоду подарит холодный скандинавский антициклон, а не теплый азорский.

Наиболее теплое завершение сентября в Вологде было зафиксировано в 1974 году, когда в дневные часы воздух прогревался до +23 градусов. Напротив, в 1996 году в этот период ночные значения термометров опускались до -8 градусов.

Тэги: погода, Солнце, сентябрь

ТОП НЕДЕЛИ

Неизвестные угрожают устроить расстрел в вологодской школе
Вологда показала низкий процент голосования за «Единую Россию»
Запланированная атака
Мэр Вологды прокомментировал угрозы нападения на городскую школу
За мошенничество в особо крупных размерах юный предприниматель получил условный срок
Владимир Корытин ушел из вологодской Гордумы
Массовое мероприятие против результатов выборов прошло в Вологде
Главным финансистом области может стать чиновник администрации Вологды
Сейф имени Эллы Памфиловой появился на Соборной горке в Вологде
Пятеро из 20 туристов погибли при восхождении на Эльбрус

Похожие новости

Сегодня наступает астрономическая осень

Осеннее равноденствие сопровождается уменьшением продолжительности светового дня и понижением температуры

632
0

Незначительное потепление и дожди ожидаются в Вологде

Синоптики не прогнозируют выпадения снега

849
0

Очередная порция холодного воздуха накроет Вологодчину

Территория Вологодской области, по данным синоптиков, находится под влиянием огромного циклона, который закачивает холодный воздух

1397
0

Синоптики рассказали, какая погода будет в Вологодской области 1 сентября

Ожидаются дожди, местами сильные

1817
0

Синоптики пообещали снег в начале сентября в Вологодской области

Серьезное похолодание начнется 2 сентября

2928
0

Последние дни лета в Вологодской области будут прохладными

Как отметили в Вологодском гидрометцентре, «атмосфера будет постепенно настраиваться на осень»

774
0

Грозы с градом и усилением ветра обещают в Вологодской области синоптики

Погода может ухудшиться в промежуток между 14:00 среды, 18 августа, по 19:00 четверга, 19 августа

1877
0

Синоптики обещают дождливые выходные в Вологодской области

При этом в регионе будет достаточно тепло - до +25 градусов

1912
0

Синоптики ожидают в Вологодской области затопивший часть Европы циклон «Дирк»

Он принесет интенсивные ливневые осадки и усиление ветра

4981
0

В августе в Вологодской области не будет сильной жары

Это следует из прогноза синоптиков на месяц, опубликованного пресс-службой областного УМЧС

1942
0

Жара в Вологодской области сохранится и на следующей неделе

9 июля в регионе возможны кратковременные дожди

3396
0

На следующей неделе в Вологодской области вновь ожидается до 30 градусов тепла

В выходные южный циклон покинет территорию региона

1788
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповецкий педофил отправится в колонию на 15 лет
Реставрация дома Слободиной началась в музее «Семёнково» под Вологдой
Солнечную погоду обещают вологодские синоптики
Жительница Чагоды разозлилась на сожителя и ударила его ножом в живот
244 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Череповчанин победил во всероссийском турнире по каратэ «Кубок Орла 2021»
Госдума «обнулит» сроки для губернаторов
 
27.08.2021 [Общество]

В Вологде планируют организовать бесплатный сбор автопокрышек на утилизацию

4295
0
26.09.2021 [БлогоVO]

В Среднем посаде Вологды председатель Олег Графинов открыл арт-объект «сейф имени Эллы Памфиловой».

327
0
27.09.2021 [Обзор Прессы]

Самой известной советской модели Регине Збарской, которая училась в вологодской школе №8, исполнилось бы 27 сентября 2021 года 86 лет

125
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика