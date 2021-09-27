Солнечную погоду обещают вологодские синоптики

В понедельник, 27 сентября, наш регион ещё будет находиться в тыловой части уходящего атмосферного вихря, будут преобладать холодные ветра северного направления. Однако атмосферное давление уже начинает расти, а это значит, что на смену циклону усиливается скандинавский антициклон.

По словам синоптиков, как минимум до конца текущей недели на территории области обойдется без существенных осадков. Ветер с северного развернется на западное направление. В ночные и утренние часы при слабом ветре не исключены туманы. Ночные температуры ожидаются в до +6 градусов. Днем в первой половине недели ожидается порядка +9 - +12 градусов, во второй половине местами воздух прогреется до +14 градусов. Среднесуточная температура превысит климатическую норму на 2 - 4 градуса.

Назвать такую погоду классическим «бабьим летом» нельзя, так как сухую погоду подарит холодный скандинавский антициклон, а не теплый азорский.

Наиболее теплое завершение сентября в Вологде было зафиксировано в 1974 году, когда в дневные часы воздух прогревался до +23 градусов. Напротив, в 1996 году в этот период ночные значения термометров опускались до -8 градусов.