Жительница Чагоды разозлилась на сожителя и ударила его ножом в живот

27.09.2021 [Происшествия]

Бабаевский районный суд назначил женщине наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. 

По версии 43-летней подсудимой, вечером 6 марта этого года, когда она на кухне чистила огурец, она поругалась со своим сожителем. Мужчина был недоволен тем, что она выпила и надолго задержалась у соседки. В ходе ссоры завязалась небольшая драка. Сожитель толкнул женщину, а потом ушел к печке, что бы покурить.

"Когда она проходила мимо потерпевшего, чтобы вымыть нож в раковине, он встал и замахнулся на нее. Он был пьян, его пошатнуло. Она подумала, что сожитель хочет ее ударить и сразу нанесла ему удар ножом в область живота. Она разозлилась и испугалась, так как потерпевший на нее кричал, упрекал, ругался матом", - сообщает пресс-служба судов.
 

Потерпевший в судебном заседании пояснил, что претензий к подсудимой не имеет.

 

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Тэги: любовь

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