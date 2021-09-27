244 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 244 новых случая коронавирусной инфекции. 227 человек выздоровели, девять человек умерли. Такие данные 27 сентября опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 67 974 пациентам. Большая часть из них — 61 342 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 842 человека.

В Вологде продолжают работать пункты вакцинации в ТЦ «Мармелад», ТЦ «Макси» на Дальней, здании «СеверГазБанка», СКК «Вологда», ТЦ «Форум» и в Госпитале для ветеранов войн на Благовещенской (только для вологжан старше 60 лет). По словам мэра Вологды Сергея Воропанова, по любому из этих адресов можно сделать и однокомпонентную, и двухкомпонентную вакцину.

