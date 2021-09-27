244 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

27.09.2021 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 244 новых случая коронавирусной инфекции. 227 человек выздоровели, девять человек умерли. Такие данные 27 сентября опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 67 974 пациентам. Большая часть из них — 61 342 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 1 842 человека.

В Вологде продолжают работать пункты вакцинации в ТЦ «Мармелад», ТЦ «Макси» на Дальней, здании «СеверГазБанка», СКК «Вологда», ТЦ «Форум» и в Госпитале для ветеранов войн на Благовещенской (только для вологжан старше 60 лет). По словам мэра Вологды Сергея Воропанова, по любому из этих адресов можно сделать и однокомпонентную, и двухкомпонентную вакцину.
 

Тэги: коронавирус, вакцинация

ТОП НЕДЕЛИ

Неизвестные угрожают устроить расстрел в вологодской школе
Вологда показала низкий процент голосования за «Единую Россию»
Запланированная атака
Мэр Вологды прокомментировал угрозы нападения на городскую школу
За мошенничество в особо крупных размерах юный предприниматель получил условный срок
Владимир Корытин ушел из вологодской Гордумы
Массовое мероприятие против результатов выборов прошло в Вологде
Главным финансистом области может стать чиновник администрации Вологды
Сейф имени Эллы Памфиловой появился на Соборной горке в Вологде
Пятеро из 20 туристов погибли при восхождении на Эльбрус

Похожие новости

253 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

235 человек выздоровели, одиннадцать человек умерли

1172
0

247 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

243 человека выздоровели, одиннадцать человек умерли

1458
0

Жители Великого Устюга жалуются на то, что в ЦРБ тестируют на коронавирус не всех людей с симптомами

По неподтвержденным данным причина такой избирательности - нехватка средств

1182
0

Коронавирус внес коррективы в проведение "Кросса нации"

Из-за эпидограничений до старта не допустят детей и пожилых

1034
0

Повышать коллективный иммунитет предлагают отгулами

О предоставлении выходных дней после вакцинации заявил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив

966
0

223 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

229 человек выздоровели, восемь умерли

1413
0

218 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

216 человек выздоровели, девять умерли

2078
0

219 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

228 человек выздоровели, девять умерли

814
0

ВОЗ считает маловероятной полную победу над коронавирусом

Он продолжает мутировать в странах с непривитым населением

764
0

218 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

231 человек выздоровел, восемь человек умерли

792
0

222 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

182 человека выздоровели, 11 умерли

728
0

224 новых случая коронавируса выявлены в Вологодской области за сутки

198 человек выздоровели, семь умерли

1604
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповецкий педофил отправится в колонию на 15 лет
Реставрация дома Слободиной началась в музее «Семёнково» под Вологдой
Солнечную погоду обещают вологодские синоптики
Жительница Чагоды разозлилась на сожителя и ударила его ножом в живот
244 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Череповчанин победил во всероссийском турнире по каратэ «Кубок Орла 2021»
Госдума «обнулит» сроки для губернаторов
 
27.08.2021 [Общество]

В Вологде планируют организовать бесплатный сбор автопокрышек на утилизацию

4295
0
26.09.2021 [БлогоVO]

В Среднем посаде Вологды председатель Олег Графинов открыл арт-объект «сейф имени Эллы Памфиловой».

327
0
27.09.2021 [Обзор Прессы]

Самой известной советской модели Регине Збарской, которая училась в вологодской школе №8, исполнилось бы 27 сентября 2021 года 86 лет

125
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика