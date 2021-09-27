Соревнования прошли в минувшие выходные в Орловской области. В них приняли участие около 1000 спортсменов из 32 регионов России.
Головин Макар – мастер спорта по каратэ под руководством тренера Рамазанова Физули одержал победы во всех схватках и стал победителем турнира.
Череповчанин победил во всероссийском турнире по каратэ «Кубок Орла 2021»
Соревнования прошли в минувшие выходные в Орловской области. В них приняли участие около 1000 спортсменов из 32 регионов России.
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