Череповчанин победил во всероссийском турнире по каратэ «Кубок Орла 2021»

27.09.2021 [Спорт]

Соревнования прошли в минувшие выходные в Орловской области. В них приняли участие около 1000 спортсменов из 32 регионов России.
Головин Макар – мастер спорта по каратэ под руководством тренера Рамазанова Физули одержал победы во всех схватках и стал победителем турнира.

Тэги: каратэ, Победа, турнир

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