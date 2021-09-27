Госдума «обнулит» сроки для губернаторов

В настоящее время действующее законодательство исключает возможность избрания одного и того же лица на должность руководителя субъекта РФ более двух сроков подряд. В случае принятия законопроекта это ограничение отменят. Законопроект разработали председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников.

По словам автором законопроекта, наряду со снятием ограничений по количеству сроков в законе расширен перечень оснований для досрочного прекращения полномочий губернаторов в связи с утратой доверия президента.

Также предлагается установить равные пятилетние сроки для исполнения полномочий как губернатора, так и депутатов региональных законодательных собраний.

Кроме того, законопроект предусматривает, что высшее должностное лицо региона может называться только главой субъекта Российской Федерации, а высший орган исполнительной власти региона — правительством субъекта РФ.

Как пишут телеграмм-каналы, необходимость «обнуления» сроков может быть вызвана тем, что в ряде регионов, в том числе и Вологодской области, окончание губернаторских полномочий приходится на 2024 год. Это неподходящий период для ротаций во время главного политического трансфера страны.