Госдума «обнулит» сроки для губернаторов

27.09.2021 [Политика]

В настоящее время действующее законодательство исключает возможность избрания одного и того же лица на должность руководителя субъекта РФ более двух сроков подряд. В случае принятия законопроекта это ограничение отменят. Законопроект разработали председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников.

По словам автором законопроекта, наряду со снятием ограничений по количеству сроков в законе расширен перечень оснований для досрочного прекращения полномочий губернаторов в связи с утратой доверия президента.

Также предлагается установить равные пятилетние сроки для исполнения полномочий как губернатора, так и депутатов региональных законодательных собраний.

Кроме того, законопроект предусматривает, что высшее должностное лицо региона может называться только главой субъекта Российской Федерации, а высший орган исполнительной власти региона — правительством субъекта РФ.

Как пишут телеграмм-каналы, необходимость «обнуления» сроков может быть вызвана тем, что в ряде регионов, в том числе и Вологодской области, окончание губернаторских полномочий приходится на 2024 год. Это неподходящий период для ротаций во время главного политического трансфера страны.

Фото: РИА Новости

Тэги: госдума, губернаторы, обнуление

ТОП НЕДЕЛИ

Неизвестные угрожают устроить расстрел в вологодской школе
Вологда показала низкий процент голосования за «Единую Россию»
Запланированная атака
Мэр Вологды прокомментировал угрозы нападения на городскую школу
За мошенничество в особо крупных размерах юный предприниматель получил условный срок
Владимир Корытин ушел из вологодской Гордумы
Массовое мероприятие против результатов выборов прошло в Вологде
Главным финансистом области может стать чиновник администрации Вологды
Сейф имени Эллы Памфиловой появился на Соборной горке в Вологде
Пятеро из 20 туристов погибли при восхождении на Эльбрус

Похожие новости

Выборы депутатов Законодательного собрания Вологодской области назначены на 19 сентября

22 июня в областной газете «Красный Север» и на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано соответствующее постановление

1169
0

Сентябрьские выборы в России будут проводиться три дня

В Вологодской области с 17 по 19 сентября будут выбирать депутатов в Законодательное собрание региона и депутатов Госдумы

1855
0

Вологжанка Ольга Доможирова заявила о планах выдвинуться кандидатом на выборы депутатов Госдумы

В выборах она планирует участвовать от партии «Яблоко»

1810
0

Депутат Госдумы Лариса Шойгу, сестра министра обороны, умерла от инсульта

Сообщается, что инсульт был спровоцирован коронавирусом

3397
0

Соратник Навального Леонид Волков придумал, как признавать депутатов Госдумы иноагентами

Он отправил автору законопроекта, который запрещает баллотироваться на парламентских выборах гражданам, причастным к деятельности экстремистских организаций, Андрею Альшевских, 30 рублей на карту

3035
0

В Госдуме опровергли информацию о штрафах для дачников за одуванчики на участках

Об этом заявил председатель комитета Государственной думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев

5979
0

Экс-глава Вологды Евгений Шулепов планирует вновь баллотироваться в Госдуму

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети

2299
0

В России приняли закон о воссоздании вытрезвителей

Об этом сообщается на сайте Госдумы

1234
0

Госдума одобрила закон о лишении свободы до семи лет за нарушение карантина

Такая мера будет применяться, если нарушение карантина повлекло за собой по неосторожности смерть двух и более лиц

1771
0

О боге, браке и русском народе: Путин внес в Госдуму поправки в Конституцию

Поправки изложены на 24 страницах

3738
1

Госдума разрешила признавать физических лиц иностранными агентами

Поправки в федеральный закон были приняты сегодня в третьем чтении

2337
1

Госдума заказала исследование об изменении генома для «создания общества нового типа»

Результаты исследования могут быть использованы Государственной думой в законотворческой деятельности в области использования репродуктивных технологий, отмечается в документе.

1617
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповецкий педофил отправится в колонию на 15 лет
Реставрация дома Слободиной началась в музее «Семёнково» под Вологдой
Солнечную погоду обещают вологодские синоптики
Жительница Чагоды разозлилась на сожителя и ударила его ножом в живот
244 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Череповчанин победил во всероссийском турнире по каратэ «Кубок Орла 2021»
Госдума «обнулит» сроки для губернаторов
 
27.08.2021 [Общество]

В Вологде планируют организовать бесплатный сбор автопокрышек на утилизацию

4295
0
26.09.2021 [БлогоVO]

В Среднем посаде Вологды председатель Олег Графинов открыл арт-объект «сейф имени Эллы Памфиловой».

327
0
27.09.2021 [Обзор Прессы]

Самой известной советской модели Регине Збарской, которая училась в вологодской школе №8, исполнилось бы 27 сентября 2021 года 86 лет

125
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика