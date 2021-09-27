Бесплатный онлайн-курс по экологическому просвещению доступен для педагогов Вологодской области

27.09.2021 [Общество]

Бесплатный онлайн-курс по экологическому просвещению доступен для педагогов Вологодской области.

Курс предназначен для педагогов и сотрудников образовательных организаций. Его слушатели овладеют навыками экологического мышления и освоят современные методики экопросвещения школьников. Курс создал и запустил проект Экокласс.рф межрегиональной экологической общественной организации «Движение ЭКА».

– Прослушать курс могут все желающие бесплатно. Он доступен с 13 сентября по 30 ноября. Чтобы приступить к обучению, необходимо зарегистрироваться на сайте: ecowiki.ru/teachers-course, – говорится на сайте проекта.

Программа состоит из 14 теоретических модулей, каждый из которых содержит онлайн-лекции и проверочные тесты по пройденному материалу. Длительность курса - 16 часов. Сертификат слушателя можно получить бесплатно, успешно ответив на вопросы тестов после курса. А чтобы подтвердить повышение квалификации сертификатом государственного образца от Федерального образовательного учреждения нужно пройти аттестацию за дополнительную плату.

В процессе обучения слушатели пополнят свой педагогический арсенал. Они узнают, как устроено экологическое образование и просвещение в российских школах, освоят игровые и неигровые методики и форматы экопросвещения, поймут, как внедрить «зеленые» практики в учебном заведении. 

– Система дополнительного образования для педагогов обделяет вниманием тему школьного экопросвещения. Обычно это направление учителя осваивают самостоятельно: изучают статьи, делятся методическими наработками на форумах, используют готовые экоуроки на портале Экокласс.рф. Мы подготовили курс, чтобы учителям было удобно. Он содержит базовую информацию по экологическим проблемам и широкий спектр методик экопросветительской работы со школьниками разных возрастов. А онлайн-формат курса, отсутствие жесткого расписания и бесплатный доступ к лекциям позволят освоить программу любому педагогу от Балтийска до Анадыря, – комментирует координатор проекта Экокласс.рф Анна Горшкова. 

Тэги: повышение квалификации, педагоги, Экология, школы

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