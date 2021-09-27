Бесплатный онлайн-курс по экологическому просвещению доступен для педагогов Вологодской области.

Курс предназначен для педагогов и сотрудников образовательных организаций. Его слушатели овладеют навыками экологического мышления и освоят современные методики экопросвещения школьников. Курс создал и запустил проект Экокласс.рф межрегиональной экологической общественной организации «Движение ЭКА».

– Прослушать курс могут все желающие бесплатно. Он доступен с 13 сентября по 30 ноября. Чтобы приступить к обучению, необходимо зарегистрироваться на сайте: ecowiki.ru/teachers-course, – говорится на сайте проекта.

Программа состоит из 14 теоретических модулей, каждый из которых содержит онлайн-лекции и проверочные тесты по пройденному материалу. Длительность курса - 16 часов. Сертификат слушателя можно получить бесплатно, успешно ответив на вопросы тестов после курса. А чтобы подтвердить повышение квалификации сертификатом государственного образца от Федерального образовательного учреждения нужно пройти аттестацию за дополнительную плату.

В процессе обучения слушатели пополнят свой педагогический арсенал. Они узнают, как устроено экологическое образование и просвещение в российских школах, освоят игровые и неигровые методики и форматы экопросвещения, поймут, как внедрить «зеленые» практики в учебном заведении.