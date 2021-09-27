Прокуратура Вологодского района не разрешила школьникам заниматься на китайских компьютерах

Прокуратура Вологодского района провела проверку исполнения законодательства о контрактной системе в сфере реализации нацпроекта «Образование». Как было установлено в ходе проверки, по результатам совместного аукциона в мае 2021 года руководителями «Майской средней школы» и «Сосновской средней школы» заключены контракты с ООО «Деметра» на поставку компьютеров и периферийного оборудования.

В нарушение требований законодательства о контрактной системе руководителями школ были заключены дополнительные соглашения, в соответствии с которыми страна изготовления поставляемых ноутбуков с России изменена на Китай.

Прокуратура внесли представление в адрес председателя комитета по образованию и культуре администрации Вологодского района. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены руководители образовательных организаций. Дополнительные соглашение по поставке техники из Китая, как пояснили в прокуратуре области, расторгнуты.