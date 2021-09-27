В лесах Вологодской области ищут двух заблудившихся людей

В Вологодской области ищут двух потерявшихся в лесу. Один мужчина 1941 года рождения заблудился еще 22 сентября в лесном массиве Вашкинского района около деревни Новосело. В поисках задействованы сотрудники ПСП «Кирилловское», полиции и волонтеры. Всего 12 человек и три единицы техники.

25 сентября из деревни Жуково Желябовского сельского поселения Устюженского района ушел в лес и не вернулся мужчина 1970 года рождения. 26 сентября в 19 часов поисковые работы приостановлены. Сегодня поиски будут продолжены. В поисках принимали участие 3 сотрудников полиции и волонтеры.

26 сентября заблудился в лесу, около ж/д станции Морженьга Сокольского района, мужчина 1952 года рождения. Его вывели из леса при помощи полиции около пяти вечера того же дня.