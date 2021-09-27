В лесах Вологодской области ищут двух заблудившихся людей

27.09.2021 [Происшествия]

В Вологодской области ищут двух потерявшихся в лесу. Один мужчина 1941 года рождения заблудился еще 22 сентября  в лесном массиве Вашкинского района около деревни Новосело. В поисках  задействованы сотрудники ПСП «Кирилловское», полиции и волонтеры. Всего 12 человек и три единицы техники. 

25 сентября из деревни Жуково Желябовского сельского поселения Устюженского района ушел в лес и не вернулся мужчина 1970 года рождения. 26 сентября в 19 часов поисковые работы приостановлены. Сегодня поиски будут продолжены. В поисках принимали участие 3 сотрудников полиции и волонтеры. 

26 сентября заблудился в лесу, около ж/д станции Морженьга Сокольского района, мужчина 1952 года рождения. Его вывели из леса при помощи полиции около пяти вечера того же дня. 

Тэги: потерялись, лес/пропал

ТОП НЕДЕЛИ

Неизвестные угрожают устроить расстрел в вологодской школе
Вологда показала низкий процент голосования за «Единую Россию»
Запланированная атака
Мэр Вологды прокомментировал угрозы нападения на городскую школу
За мошенничество в особо крупных размерах юный предприниматель получил условный срок
Владимир Корытин ушел из вологодской Гордумы
Массовое мероприятие против результатов выборов прошло в Вологде
Главным финансистом области может стать чиновник администрации Вологды
Сейф имени Эллы Памфиловой появился на Соборной горке в Вологде
Пятеро из 20 туристов погибли при восхождении на Эльбрус

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповецкий педофил отправится в колонию на 15 лет
Реставрация дома Слободиной началась в музее «Семёнково» под Вологдой
Солнечную погоду обещают вологодские синоптики
Жительница Чагоды разозлилась на сожителя и ударила его ножом в живот
244 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Череповчанин победил во всероссийском турнире по каратэ «Кубок Орла 2021»
Госдума «обнулит» сроки для губернаторов
 
27.08.2021 [Общество]

В Вологде планируют организовать бесплатный сбор автопокрышек на утилизацию

4295
0
26.09.2021 [БлогоVO]

В Среднем посаде Вологды председатель Олег Графинов открыл арт-объект «сейф имени Эллы Памфиловой».

327
0
27.09.2021 [Обзор Прессы]

Самой известной советской модели Регине Збарской, которая училась в вологодской школе №8, исполнилось бы 27 сентября 2021 года 86 лет

124
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика