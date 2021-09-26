Бесплатное экотакси поможет жителям Вологды вывезти вторсырьё в переработку

26.09.2021 [Общество]

Бесплатное экотакси начало работу в Вологде. Оно поможет вологжанам отправлять в переработку большие объёмы накопленного вторсырья: макулатуру, пластик, стекло, металл, тетрапак, пластиковые крышки от бутылок, батарейки, электролом, одежду и бытовую технику. 

– Мы готовы работать с любыми объемами вторсырья. Но просим учитывать, что транспортное загрязнение тоже является большой экологической проблемой. Поэтому, чтобы сократить экослед, советуем вызывать экотакси на существенные объемы накопленных отходов, - рассказал информационному центру «Добрая Вологда» эколог Иван Фалёв. – Мы будем накапливать заявки, потом составлять логистику и выезжать по маршруту.

При желании вологжане могут указать организации, в которые они хотят передать свои отходы для поддержки того или иного социального проекта: помощь детям, помощь животным и так далее.

Вызвать экотакси можно на любой адрес в Вологде. Для этого нужно написать сообщение в группе «Ноосфера-Вологодская область-ЭКА» в социальной сети. 

Проект реализуется при поддержке Coca-Cola в России и экспертной поддержке Фонда «ЭРА» и Движения «ЭКА» и является частью проекта «Разделяй с нами» Coca-Cola в России, направленного на продвижение культуры и практики раздельного сбора отходов.

Тэги: вторсырье, Экология, такси

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