Два человека пострадали при тушении пожара в Кириллове

26.09.2021 [Происшествия]

Два человека пострадали при пожаре в райцентре Кириллов Вологодской области.

25 сентября в 17:34 поступило сообщение о возгорании частной бани на улице Обухова в Кириллове.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области, при попытке тушения пострадали двое мужчин. 29-летний мужчина получил незначительные ожоги лица, а у 26-летнего мужчины диагностировали ушиб головы. Оба пострадавшие от госпитализации отказались. 

Общая площадь пожара составила 64 квадратных метра. Сгорели кровля, чердачное помещение, дощатая пристройка и чердачное перекрытие. Огонь повредил внутреннюю отделку бани. 

Причиной возгорания специалисты считают неправильное устройство или неисправность дымовой трубы.

В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 6 человек личного состава.
 

Тэги: пожар, пострадавшие, Кириллов

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