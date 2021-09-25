Массовое мероприятие против результатов выборов прошло в Вологде

25.09.2021 [Политика]

25 сентября в вологодском Гайд-парке на улице Воровского прошло массовое мероприятие, организованное региональным отделением партии КПРФ. Собравшиеся выступали против результатов выборов 2021 года.

По словам организаторов, это была встреча с избирателями кандидатов от КПРФ, которые не прошли на этих выборах.

– Коммунисты присоединяются к общероссийским акциям, объявленным после беспрецедентной фальсификации на электронном голосовании в Москве, – сообщают организаторы мероприятия на странице некоммерческого проекта Activatica.

По мнению собравшихся, выборы и в районах Вологодской области были сфальсифицированы.

– Мы понимаем, что огромные разрывы во время голосования на дому показывают нечестность со стороны членов избирательных комиссий. Там, где были наблюдатели - такого широкого разбега распределения процентов голосов избирателей между кандидатами не было, – говорится в сообщении.

Собравшиеся требовали отмены электронного голосования во всех регионах, где оно проходило. А также требовали отмены 3-дневного голосования. Помимо этого, они выступали против угроз, которые были по отношению к избирателям в период выборов.

– Мероприятие прошло спокойно, в целом хорошо, с соблюдением санитарных норм. Информации о мероприятии было очень мало, потому что делалось оно всего около полторы суток. Пока в статусе кандидата в депутаты нужно было успеть провести это мероприятие солидарности с другими российскими кандидатами от КПРФ, которые были, на наш взгляд, незаконно лишены голосов избирателей, – рассказал NewsVo вологодский кандидат от КПРФ Сергей Городишенин. – Нареканий со стороны сотрудников полиции не было. Ко мне накануне сотрудники полиции приходили с предупреждением, чтобы всё делалось в соответствии с законом. На что я ответил, что это не публичное мероприятие, это встреча кандидатов с избирателями. 

В своём выступлении на мероприятии Сергей Городишенин предложил своим коллегам в Москве сложить депутатские мандаты, если выборы будут признаны действительными, или отказаться от депутатства в пользу более ярких кандидатов, таких как, например, Рашкин, Бондаренко и других.

К мероприятию также присоединились региональные кандидаты от партии «Яблоко» и один кандидат от «Справедливой России». Всего собравшихся было около 40 человек.

Видеотрансляцию с мероприятия организаторы вели на странице в социальной сети Facebook. Посмотреть её можно по ссылке.

Напомним, 25 сентября кандидаты от партии КПРФ провели подобные встречи с избирателями во многих городах России. Встреча в Москве была организована на Пушкинской площади. 

Тэги: КПРФ, митинг, Городишенин, Яблоко, выборы, кандидаты

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