Семейный шахматный турнир пройдёт в Вологде 26 сентября

Шахматный турнир среди семейных команд состоится в Вологде 26 сентября. Принять участие в нём смогут команды, состоящие из одного ребёнка (дошкольника или школьника) и взрослого.

Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация по ссылке.

– Обратите внимание, что турнир небыстрый! Хотя одна партия и занимает в среднем 20 минут, однако, с учетом необходимости проведения нескольких туров, жеребьевки и прочих организационных моментов турнир продлится ориентировочно с 10:00 до 14:00 (т.е. не менее 4 часов!). Учитывайте, пожалуйста, этот факт при регистрации на соревнования, – говорят организаторы.

Сообщается, что каждый участник получит медаль участника и сертификат, а команды-победители будут награждены медалями и дипломами.

Мероприятие проводится в рамках проекта «Лига территорий. Семейный зачёт» Ассоциацией ТОС города Вологды в партнерстве с Центром по работе с населением при поддержке Фонда президентских грантов.

Начало турнира: 26 сентября в 10:00 в шахматном клубе «Чемпион» по адресу: Вологда, Галкинская, 16.

Дополнительную информацию можно уточнить у Председателя Вологодской городской шахматной федерации Олега Леонидовича Геркулесова по телефону: 8-953-508-28-28.