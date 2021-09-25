В Вологде женщина дважды пыталась украсть еду из магазина

25.09.2021 [Происшествия]

В Вологде задержали 30-летнюю женщину, которая дважды пыталась вынести из магазина неоплаченный товар. 

Первый раз её задержали 23 сентября в супермаркете на улице Чернышевского.

– Прибывшие на вызов росгвардейцы выяснили, что одна из посетительниц взяла бутылку рома и шаурму, а затем пыталась пройти через зону самообслуживания, не оплатив товар, – сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Вологодской области.

Стражи правопорядка доставили нарушительницу в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Однако на следующий день, 24 сентября, аналогичный вызов поступил из магазина на улице Некрасова. Эта же гражданка снова попыталась вынести из магазина неоплаченный товар. 

– В беседе с росгвардейцами 30-летняя жительница Вологодского района пояснила, что надеялась, что в этом магазине ее действия останутся незамеченными. Нарушительница была передана сотрудникам полиции для принятия процессуального решения, – сообщается в пресс-релизе.
 

Тэги: кража еды, кража

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