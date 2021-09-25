Усадьба Спасское-Куркино приглашает волонтёров на субботник 26 сентября

25.09.2021 [Общество]

Усадьба Спасское-Куркино приглашает волонтёров на субботник 26 сентября.

– В планах расчистить 1-й этаж барского дома для подготовки помещений к реставрационным работам, а также благоустройство территории усадебного комплекса, – говорится о мероприятии на странице ресурсного центра «Живое наследие».

Тем, кто собирает «волонтёрские часы», можно зарегистрироваться на сайте «Добро. Ру» по ссылке.

Напомним, усадьба Спасское-Куркино находится в селе Куркино, в 20 км от Вологды. В XIX веке она принадлежала дворянам Резановым и Андреевым. Ансамбль усадьбы является объектом культурного наследия регионального значения.

Начало субботника 26 сентября в 14.30. Контактный телефон: +7 (911) 504-94-77.

 

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Тэги: усадьба Куркино, усадьбы, волонтеры, субботник

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