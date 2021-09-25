Цветаевский костёр проходит в Вологодской области этой осенью

25.09.2021 [Культура]

Седьмой Цветаевский костёр проходит на Вологодчине этой осенью. 25 сентября поклонники поэтессы Марины Цветаевой соберутся в Соколе, в доме, где жила сестра поэтессы – Анастасия. 27 сентября цветаевцы проведут несколько мероприятий в Вологде.

Ранее NewsVo рассказывал, что традиция проводить цветаевские костры зародилась в 80-е годы в СССР. В Вологодской области такой костёр проходит седьмой раз.

В этом году отмечается сразу несколько дат: 95 лет Цветаевскому дому в Соколе; 105 лет назад была издана вторая книга Анастасии Цветаевой «Дым, дым, дым..»; 50 лет назад вышло самое первое издание знаменитых «Воспоминаний» Анастасии Цветаевой; 30 лет назад отдельной книгой был издан лагерный роман Анастасии Цветаевой «Amor», а также 80 лет прошло со дня гибели Марины Цветаевой.

Поклонники поэтессы посетят двухэтажный деревянный дом в Соколе по адресу: Фрунзе, 8. Это здание было построено в начале 20 века. Здесь в квартире на втором этаже жила и работала над своими произведениями сестра поэтессы Марины Цветаевой – Анастасия. В Сокол она приехала в 1947 году к своему сыну, инженеру-архитектору Андрею Тухачеву, после своего первого освобождения из лагеря на Дальнем Востоке. Позднее квартиру на улице Фрунзе посетила и ее племянница – Ариадна Сергеевна Эфрон. В марте 1949-го года сестра поэтессы была арестована вологодским НКВД.

Присоединиться к мероприятиям в Соколе и Вологде могут все желающие. Вход свободный.

Программа культурно-просветительской акции «Седьмой Цветаевский костер на Вологодской земле»

25 сентября – Седьмой Цветаевский костер в Соколе

9.00 - сбор участников из Вологды по адресу: Вологда, Советский пр, 6, памятник Пушкину;
10.00 - г. Сокол, ул. Фрунзе, 8: экскурсия по территории у Цветаевского дома;
10.30 -12.00 – Цветаевский костер, выступления участников;
12.15-13.00 – обед (ул. Советская, 72б);
13.00 – экскурсия в Кадников, к храму Илии Пророка;
15.00-16.00 – возвращение вологодской делегации из Кадникова в Вологду (Советский пр., 6).

27 сентября – Седьмой Цветаевский костер в Вологде. День рождения А.И. Цветаевой

18.00 - 18.45 – сбор и выступления участников Вологде у памятных деревьев во внутреннем дворе здания ВОУНБ по адресу: ул. Марии Ульяновой, 7 (проход с улицы и через здание библиотеки);
19.00 – 19.50 – культурный диалог и выставка «Новое о Цветаевых» в ВОУНБ по адресу: ул. Марии Ульяновой, 1, зал 13.

Цветаевские дни в октябре

7 октября

17.30 - 19.00 - «Круг чтения Цветаевых», ВОУНБ, ул. Марии Ульяновой, 1, зал 14. Кураторы: Е.В.Титова, Н.В. Швецова;

9 октября

День рождения М.И. Цветаевой.
11.00-12.00 – Свободный микрофон; ВОУНБ, внутренний двор здания по адресу: ул. Марии Ульяновой, 7.

Тэги: Цветаева, дом Цветаевой

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