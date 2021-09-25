Подачу тепла в дома жителей Бывалова, 5-го и 6-го микрорайонов Вологды ограничат в ночь с 27 на 28 сентября

25.09.2021 [Общество]

В ночь с 27 на 28 сентября будут проводиться ремонтные работы на магистральной сети ТГК-2 диаметром 600 мм в южном районе Вологды в районе дома №37 в Техническом переулке. В связи с этим будет ограничено теплоснабжение в жилых домах 5-го и 6-го микрорайонов, а также микрорайоне Бывалово с 20:00 27 сентября до 6:00 28 сентября. 

– Большая часть потребителей, находящихся в микрорайоне Бывалово, благодаря системе закольцовок, будут переключены на муниципальные котельные на Пошехонском шоссе, 23 и улице Болонина, 23, что позволит избежать полного отключения теплоснабжения. Это примерно треть домов, попадающих в зону отключения, – сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.

В итоге теплоснабжение будет временно ограничено по следующим адресам, где переключение невозможно: 

  • ул. Беляева, 18, 20;
  • ул. Дзержинского, 7, 7а, 9, 11; 
  • ул. Московская, 19;
  • ул. Беляева, 13;
  • ул. Прядильщиков, 10;
  • ул. Пригородная, 8а, 8б, 8в, 8г, 9, 10, 10а, 12, 14, 14а, 16б;
  • ул. М. Конева, 2, 2а, 4, 4а, 4б, 4в, 6, 7, 7а, 8, 8а, 8б, 9, 10, 11, 12, 12а, 12Б, 13, 14, 14а, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 18в, 18г, 20, 20а, 20б, 21, 22, 22а, 22б, 23, 23а, 24, 24а, 24б, 25, 25а, 26, 26а, 26б, 27, 29а, 31, 31а, 33, 35, 35а;
  • ул. Московская, 2а;
  • ул. Дзержинского, 12;
  • ул. Прядильщиков, 9, Тп1, Тп2, 
  • ул. Технический пер., 29, 31, 33, 35, 35а, 37, 46, 46а, 46б, 48, 48а, 48б, 50, 52, 54, 54а, 56, 56а;
  • ул. Воркутинская, 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 14а, 14Б, 15, 15а, 16, 16а, 16Б, 16в, 16г, 17, 17а;
  • ул. Архангельская, 3, 5, 7, 7а, 9а, 11, 11а, 11Б, 11в, 13, 13а, 13Б, 15, 17, 17а;
  • ул. Евковская, 12, 15;
  • ул. Зеленая, 30;
  • Крайний пер., 19;
  • Новый пер., 3, 7;
  • Осановский пр., 27, 27а, 27б, 29, 29а, 31; 
  • ул. Осаново, 1, 2а.

Ожидается, что в ночь с 27 на 28 сентября температура будет около + 8 градусов по Цельсию. Поэтому организаторы ремонтных работ считают, что температура в домах за время отключения сильно не понизится.

– Указанные работы лучше провести сейчас, в начале отопительного сезона, чем оставлять их на более поздний и холодный период.  Специалисты ТГК-2 ставят перед собой задачу закончить ремонт максимально оперативно, – говорится в пресс-релизе Администрации города Вологды.

Тэги: отключение отопления, ремонт

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