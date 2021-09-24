Владимир Жириновский отказался от мандата в ЗСО Вологодской области

24.09.2021 [Политика]

«Владимир Жириновский, возглавлявший список ЛДПР на выборах в Заксобрание области, отказался от мандата депутата заксобрания в пользу Владимира Селякова. Под вторым номером списка на выборы шел депутат областного парламента Антон Гримов. По итогам выборов ЛДПР получает два мандата», - сообщает ТАСС по информации областного избиркома.

От «Единой России» на выборы в региональный парламент по областному избирательному округу шли губернатор Олег Кувшинников, сенатор от Вологодской области Юрий Воробьев, спикер областного парламента Андрей Луценко, мэр Вологды Сергей Воропанов и мэр Череповца Вадим Германов.

«От своих мандатов отказались Кувшинников, Воропанов и Германов. Они будут переданы следующим по областному списку зарегистрированным кандидатам в депутаты», - говорится в сообщении.

Вакантные мандаты будут переданы директору по ремонтам дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Сергею Добродею, руководителю регионального исполкома «Единой России» Игорю Даценко и депутату Госдумы прошлого созыва Евгению Шулепову.

Первое заседание нового созыва областного парламента состоится 27 сентября. У представителей «Единой России» в ЗСО - конституционное большинство - 24 мандата, у КПРФ - пять, у ЛДПР и «Справедливой России - За правду» - по два, у Партии пенсионеров - один. Всего в ЗСО 34 места.

 

Тэги: выборы, парламент

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