5 из 20 туристов погибли при восхождении на Эльбрус

24.09.2021 [Происшествия]

Сегодня стали известны обстоятельства гибели туристов, которые накануне попали в сильнейший шторм при восхождении на Эльбрус. Изначально на вершину поднимались 16 участников и четыре профессионала. Примерно в 10 часов утра группа поднялась на плато.

Там одной из участниц стало плохо, и ее решили спускать вниз. Основная группа продолжила восхождение, а помощник руководителя Игорь Даньков с девушкой стал спускаться вниз.

«Через 10–15 минут резко упало давление, ветер стал дуть снизу вверх, и разразился небывалый шторм. Видимость из-за плотного снега была не более полуметра. Через час после спуска на седловине участница умерла на руках Игоря», — говорится в сообщении в группе в ВКонтакте.

Несколько часов Даньков ждал группу и пытался связаться с МЧС, но в итоге решил спускаться сам. Он оказался первым, кто сообщил о трагедии.

Координатор Елена Алимова позвонила дежурному МЧС и рассказала о том, что на вершине находятся альпинисты. На их спасение отправились сотрудники МЧС.

Во время спуска основной группы с плато на седловину произошел срыв связки – один из участников сломал ногу. Из-за этого движение вниз еще больше замедлилось. На тропе от переохлаждения умерли еще два участника.

«Во время спуска два участника потеряли сознание и были транспортированы до станции Гарабаши на высоте 3900 метров, где скончались, не приходя в сознание. Таким образом, общее число погибших — пять человек из 20», — говорится в сообщении.

В настоящее время часть людей находятся с обморожениями в региональной больнице Нальчика, другие — отдыхают в гостинице.

Тэги: Эльбрус, альпинизм, шторм

ТОП НЕДЕЛИ

Неизвестные угрожают устроить расстрел в вологодской школе
Вологда показала низкий процент голосования за «Единую Россию»
ЦИК попросил разобраться со скандалом на выборах в Вологодской области
Запланированная атака
Мэр Вологды прокомментировал угрозы нападения на городскую школу
Появились подробности аварии туристического автобуса
Четыре человека пострадали в результате ДТП в Грязовецком районе
За мошенничество в особо крупных размерах юный предприниматель получил условный срок
Партия пенсионеров впервые прошла в ЗCО Вологодской области
Владимир Корытин ушел из вологодской Гордумы

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

5 из 20 туристов погибли при восхождении на Эльбрус
Жители Великого Устюга жалуются на то, что в ЦРБ тестируют на коронавирус не всех людей с симптомами
Региональные власти не исключают введения обязательной вакцинации от COVID
Предлагать варианты благоустройства города вологжане смогут в мобильных офисах Лаборатории городской среды
В Череповецком районе около одной деревни обнаружили 13 несанкционированных свалок
В Вологде водитель "Лады" остановил фуру, за рулем которой мог находиться пьяный водитель
Иномарка загорелась после ДТП в Череповце. Есть пострадавшие
 
27.08.2021 [Общество]

В Вологде планируют организовать бесплатный сбор автопокрышек на утилизацию

3944
0
24.09.2021 [БлогоVO]

На перекрёстке Козлёнская-Предтеченская ежедневно наблюдаю весьма интересное явление с участием голубей

81
0
16.09.2021 [Обзор Прессы]

Редактор «Бессмертного барака»: Сотрудники НКВД права на память не имеют

1065
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика