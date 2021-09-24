5 из 20 туристов погибли при восхождении на Эльбрус

Сегодня стали известны обстоятельства гибели туристов, которые накануне попали в сильнейший шторм при восхождении на Эльбрус. Изначально на вершину поднимались 16 участников и четыре профессионала. Примерно в 10 часов утра группа поднялась на плато.

Там одной из участниц стало плохо, и ее решили спускать вниз. Основная группа продолжила восхождение, а помощник руководителя Игорь Даньков с девушкой стал спускаться вниз.

«Через 10–15 минут резко упало давление, ветер стал дуть снизу вверх, и разразился небывалый шторм. Видимость из-за плотного снега была не более полуметра. Через час после спуска на седловине участница умерла на руках Игоря», — говорится в сообщении в группе в ВКонтакте.

Несколько часов Даньков ждал группу и пытался связаться с МЧС, но в итоге решил спускаться сам. Он оказался первым, кто сообщил о трагедии.

Координатор Елена Алимова позвонила дежурному МЧС и рассказала о том, что на вершине находятся альпинисты. На их спасение отправились сотрудники МЧС.

Во время спуска основной группы с плато на седловину произошел срыв связки – один из участников сломал ногу. Из-за этого движение вниз еще больше замедлилось. На тропе от переохлаждения умерли еще два участника.

«Во время спуска два участника потеряли сознание и были транспортированы до станции Гарабаши на высоте 3900 метров, где скончались, не приходя в сознание. Таким образом, общее число погибших — пять человек из 20», — говорится в сообщении.

В настоящее время часть людей находятся с обморожениями в региональной больнице Нальчика, другие — отдыхают в гостинице.