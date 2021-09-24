Жители Великого Устюга жалуются на то, что в ЦРБ тестируют на коронавирус не всех людей с симптомами

Жители Великого Устюга столкнулись с отказами в тестировании на коронавирус. Многим приходится проходить тест платно.
Выслушивают у больного симптомы, если всех не перечислил то и не ковид и анализ на него не целесообразен, сатурацию не проверяют. Диагноз обобщенный ОРВИ. А люди умирают от осложнений ковида, - пишет Сергей Архипов.
Я болею. Температура, кашель. Пришла врач, осмотрела... На мою просьбу сделать мазок- ответила, что мазок делают только медикам и лицам старше 65..., - комментирует ситуацию другой устюжанин Николай Копосов.
В департаменте здравоохранения, однако, пытаются опровергнуть эту информацию, ссылаясь на то, что показания к тестированию определяет врач при наличии характерной клинической картины, факторов риска и эпидемиологического анамнеза.
Накопленный опыт позволяет медицинским работникам четко ориентироваться в необходимости назначения данного лабораторного обследования в зависимости от фазы заболевания и наличия симптомокомплекса, характерного для COVID-19. При возникновении вопросов по назначению тестирования на коронавирусную инфекцию рекомендуем обращаться к главному врачу медицинского учреждения, - пояснили ситуацию в департаменте здравоохранения Вологодской области.