Жители Великого Устюга жалуются на то, что в ЦРБ тестируют на коронавирус не всех людей с симптомами

Жители Великого Устюга столкнулись с отказами в тестировании на коронавирус. Многим приходится проходить тест платно.

Выслушивают у больного симптомы, если всех не перечислил то и не ковид и анализ на него не целесообразен, сатурацию не проверяют. Диагноз обобщенный ОРВИ. А люди умирают от осложнений ковида, - пишет Сергей Архипов.

Я болею. Температура, кашель. Пришла врач, осмотрела... На мою просьбу сделать мазок- ответила, что мазок делают только медикам и лицам старше 65..., - комментирует ситуацию другой устюжанин Николай Копосов.