В Вологде водитель "Лады" остановил фуру, за рулем которой мог находиться пьяный водитель

24.09.2021 [Происшествия]

В Вологде водитель «Лады Калины» попытался препятствовать движению большегруза, за рулем которого мог находится пьяный водитель. Случай попал на камеры наружного видеонаблюдения.

Около 9 часов утра на перекрестке улиц Окружное шоссе и Гагарина, водитель автомобиля DAF протаранил столб, но продолжил движение. Это увидел мужчина, находящийся за рулем "Лады Калины". Он ехал сзади за фурой. 

Сориентировавшись в ситуации водитель за рулем отечественной машины обогнал фуру и преградил ей путь. По камерам видно, что водитель Лады вышел из машины и пытался вразумить мужчину, который находился аз рулем большегруза. Однако, когда ответственный вологжанин вернулся к своему авто, фура поехала и врезалась в Калину. Теперь с дальнобойщиком будет разбираться ГИБДД.

 

А мужественного водителя Лады разыскивает компания Baza.net, на камеры которой и попало это все. 

"За мужество и самоотверженность наша компания дарит герою полгода интернета и ТВ! Уважаемый водитель, свяжитесь с нами!", - пишет компания в социальных сетях.

Тэги: ДТП, супергерои

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