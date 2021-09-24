Яхта с сухогрузом столкнулись на реке Шексна

По сообщению регионального управления МЧС, судна столкнулись около 19 часов в районе Череповца, когда маломерная яхта «Колибри» во время движения задела мачтой сухогруз «Волго-Дон 177».

«В результате происшествия погибших и пострадавших нет. У сухогруза «Волго-Дон 177» повреждений, пробоин и водотечности нет. У яхты «Колибри» - сломана мачта», - рассказали о последствиях аварии в областном МЧС.

В настоящий момент сухогруз находится в акватории Рыбинского водохранилища у острова Каргач в ожидании осмотра речным регистром. В операции задействованы сотрудники ГИМС, ОМВД и МБУ «Спас».

По факту столкновения Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.