Яхта с сухогрузом столкнулись на реке Шексна

24.09.2021 [Происшествия]

По сообщению регионального управления МЧС, судна столкнулись около 19 часов в районе Череповца, когда маломерная яхта «Колибри» во время движения задела мачтой сухогруз «Волго-Дон 177».

«В результате происшествия погибших и пострадавших нет. У сухогруза «Волго-Дон 177» повреждений, пробоин и водотечности нет. У яхты «Колибри» - сломана мачта», - рассказали о последствиях аварии в областном МЧС.

В настоящий момент сухогруз находится в акватории Рыбинского водохранилища у острова Каргач в ожидании осмотра речным регистром. В операции задействованы сотрудники ГИМС, ОМВД и МБУ «Спас».

По факту столкновения Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

Тэги: столкновение, мачта, акватория

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