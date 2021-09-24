Только в овертайме «Северсталь» смогла одолеть рижское «Динамо»

Череповчане открыли счет в середине второго периода. Робин Пресс реализовал численное большинство 5x3. Гости сравняли счёт под занавес третьего периода, также при игре в неравных составах. Игрок «Северстали» Адам Лишка получил двухминутный штраф за неправильный выброс шайбы, который рижские «динамовцы» сумели превратить в гол в ворота Дмитрия Шугаева. Победу «сталеварам» принес Игорь Гераськин, забросив шайбу в овертайме - 2:1.



«Для молодой команды многое зависит от эмоций. Как команда настраивается после последней игры. Мы много сил и эмоций оставили там. Сегодня видно было, что у ребят заряженность есть, а силёнок не хватает. Хорошо, что сработало большинство. Пресс, которого мы брали именно для таких моментов, наконец-то забил. Жалко, что концовку не смогли удержать. Тем более, такое, наверное, редко бывает, что две последние игры в концовках мы три раза удаляемся за выброс шайбы. Но такое бывает такое», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Череповчане после этой победы поднялись сразу с 11 на 6 место Западной конференции. Следующий матч «Северсталь» проведет в понедельник, 27 сентября, против новосибирской «Сибири».