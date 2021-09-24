Вологодскими последователями пермского стрелка заинтересовался Следственный комитет

24.09.2021 [Общество]

Следственный комитет РФ проводит проверку информации из соцсетей о подготовке нападений на учебные заведения в Вологодской области и Ростове-на-Дону. Об этом заявил ТАСС председатель СКР Александр Бастрыкин.

«Резонанс, возникший после случая в Перми, сподвиг и других несовершеннолетних к желанию повторить подобные действия. На днях следственными органами были инициированы проверки сведений из социальных сетей о готовящихся аналогичных преступлениях в Ростове-на-Дону и Вологодской области», - пояснил он.

По словам Бастрыкина, у совершающих стрельбу в учебных заведениях антигероев быстро появляются единомышленники, которые их защищают, собирают деньги и оправдывают в соцсетях, - сообщает «Рамблер».

«Такие ложные оценки молодежью происходящего тоже опасны, и с этим надо работать», - отметил он.

20 сентября 18-летний студент открыл огонь на территории кампуса Пермского государственного национального исследовательского университета. Погибли шесть человек, еще 42 пострадали.

Тэги: следственный комитет, проверка, стрелок

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