В Вытегре пенсионерка, лишенная прав за пьяную езду, вновь села нетрезвая за руль и получила штраф

В Вытегорском районе привлекли к административной ответственности 65-летнюю жительницу Вологды за то, что она повторно села пьяная за руль.

Так, 9 сентября 2021 года в 15:00 на 320 км автодороги А-119 в Вытегорском районе вологжанка управляла автомобилем Hyundai Creta, будучи лишенной права управления транспортными средствами. Водительских прав на полтора года пенсионерка была лишена за пьяную езду в июле этого года. Тогда ее поймали у магазина в Вытегре.

Постановление мирового судьи за прошлое правонарушение вступило в законную силу 7 сентября, за два дня до того, как женщина снова решила испытать судьбу.

"При рассмотрении дела вологжанка вину признала. Пояснила, что летом живет в деревенском доме в Вытегорском районе. Тем вечером ехала в магазин в состоянии алкогольного опьянения.

Мировой судья назначил пенсионерке наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей", - сообщают в пресс-службе судов.



Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано участниками процесса. Кроме этого, за повторное пьяное вождение в отношении вологжанки возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ - "повторное управление ТС в состоянии опьянения".