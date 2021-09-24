Житель Череповца, убивший ножом собаку, получил три года колонии

23 сентября Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 21 в г. Череповце вынес приговор в отношении 43-летнего Сергея Грузнева, который признана виновным в жестоком обращении с животным.



Пьяный Груздев 26 февраля 2021 года около 14:30 на площадке третьего этажа второго подъезда дома 63 на улице Олимпийской в Череповце два раза ударил ножом собаку. Животное умерло из-за быстрой массивной кровопотери от полного разрыва грудной аорты.

Мужчина вину признал частично.

"По его мнению, он только убил собаку, жестоко с ней не обращался, поскольку на тот момент никого в подъезде не было. Он опасался за свою жизнь, жизнь своей собаки, других жильцов и детей, которые часто сидят у них в подъезде. Тем днем он пошел гулять с собакой. Когда они вернулись, на расстоянии 50 см от своей квартиры он обнаружил собаку, которая зарычала. Он стал ее обходить, она сцепилась с его собакой, у обеих полилась кровь. Когда он оттаскивал свою собаку, чужая напрыгнула на него и схватила за палец правой руки. Он почувствовал боль и забежал в квартиру, заперев свою собаку в ванной. Сам взял нож и вышел в подъезд, где чужая собака проявляла агрессию, вскакивала, рычала. Животное вело себя неадекватно, поэтому он его успокоил двумя ударами сверху и сбоку спины. Удары наносил с силой, нож вошел в тело наполовину", - сообщает пресс-служба судов.

До этого случая Грузнев уже был судим условно-досрочно за угон,повторное пьяное вождение и грабеж

Суд отменил ему условно-досрочное освобождение. По совокупности приговоров мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 1 год 1 месяц 29 дней.

