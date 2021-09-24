В Череповце ночью загорелись две иномарки

24.09.2021 [Происшествия]

В Череповце сразу два автомобиля пострадали от пожара. Происшествие случилось на улице Максима Горького, около дома №73. Сообщение о возгорании поступило в 1 час 59 минут.

Охвачены огнем оказались «Киа Селтос», 2019 года выпуска и «Дэу Матиз», 2006 года выпуска. У первой машины полностью сгорел моторный отсек, салон, лакокрасочное покрытие передней части автомобиля и передние колеса. У второй выгорел весь салон. 

Как сообщают в главном управлении МЧС России по Вологодской области причина пожара устанавливается, в его ликвидации было задействовано 2 единицы техники, 7 человек личного состава.

Тэги: пожары

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