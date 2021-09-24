В Вологде 25 сентября перекроют несколько улиц и изменят движение общественного транспорта

25 сентября в Вологде пройдет "Кросс наций". В связи с этим в городе с 7:00 до 13:00 будет прекращено движение транспортных средств:

- на Советском проспекте на участке от улицы Предтеченской до улицы

М. Ульяновой;

- на площади Возрождения;

- на улице Лермонтова на участке от улицы Орлова до улицы Предтеченской;

- на улице Пушкинской на участке от улицы Лермонтова до улицы Ленина;

- на улице Ленина на участке от улицы Лермонтова до улицы Зосимовской и от улицы Галкинской до улицы Зосимовской;

- на улице Галкинской на участке от улицы Предтеченской до улицы Ленина;

- на улице Зосимовской на участке от улицы Предтеченской до Пречистенской набережной;

- на Пречистенской набережной на участке от улицы Лермонтова до улицы Зосимовской;

- на улице М.Ульяновой на участке от улицы Козленской до Советского проспекта.

- на улице Мира на участке от улицы Козленской до улицы Орлова.

- на пр. Победы на участке от улицы Батюшкова до улицы Мира и от улицы Торговая до улицы Мира.

На период закрытия движения автобусы будут перенаправлены по следующим улицам:

Маршрут № 1 :

1) в направлении Льнокомбината : ул. Мира – ул. Герцена (с остановками

ул. Пушкинская) – ул. Предтеченская – Советский проспект – далее по маршруту;

2) по направлению в сторону Щетинина : Советский проспект – Предтеченская – Герцена – ул. Мира (с ост. «Центр) – разворот у здания Мира, 34 –

и далее по маршруту

Маршрут № 19 - мост 800-летия - ул. Зосимовская -ул. Герцена –

ул. Октябрьская (в обоих направлениях);

Маршрут № 28, Троллейбусный маршрут № 4 (без контактной сети):

1) в направлении Прилук: ул. Мира (с разворотом у дома 34 по ул. Мира) – ул. Октябрьская (с остановками ТЮЗ) – ул. Мальцева – проспект Победы – Торговая площадь. далее по маршруту;

2) по направлению в сторону Лосты: ул. Чернышевского – Торговая пл. – проспект Победы – ул. Мальцева (с остановкой Мальцева) – ул. Октябрьская

(с остановками «ТЮЗ») – ул. Мира и далее по маршруту

Маршрут № 36 – Октябрьский мост – Торговая площадь (с остановками «Центр») - ул. Мальцева (с остановкой «ул. Мальцева») – ул. Октябрьская (остановками «ТЮЗ») - ул. Герцена (в обоих направлениях).

Троллейбусный маршрут № 4 начнет работу с 12:42 от остановочного пункта «Областная детская больница».

Маршрут № 4, 9: по ул. Октябрьская – ул. Мальцева – пр. Победы –

Торговая пл. – Чернышевского (в обоих направлениях);

Маршрут № 23: по ул. Мира - ул. Чехова – ул. Мальцева – пр. Победы – Торговая пл. – Чернышевского (в обоих направлениях);

Маршрут № 14: по ул. Мира - ул. Октябрьская – ул. Мальцева – пр. Победы – Торговая пл. – ул. Чернышевского (в обоих направлениях);

Маршрут № 27, 32, 11 : ул. Октябрьская – ул. Пролетарская – пр. Победы

(в обоих направлениях);

Маршрут № 7, 29: по ул. Чехова – ул. Мальцева – ул. Октябрьская. –

ул. Пролетарская – пр. Победы (в обоих направлениях);

Маршрут № 43, 49, 21: - ул. Герцена – ул. Предтеченская (в обоих направлениях).

Данные изменения приняты в целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории городского округа города Вологды при проведении Всероссийского дня бега.