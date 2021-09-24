Жителям Мяксинского пришлось самостоятельно развозить материалы для ремонта дорог в деревнях

24.09.2021 [Общество]

22 сентября глава Мяксинского муниципального образования Леонилла Кисилева поблагодарила местных жителей за то, что они помогли отремонтировать дороги.

"Главная проблема не только в нашем поселении.. Средств на содержание катастрофически не хватает.. Полномочия на содержание дорог внутри населенных пунктов поселения приняли и на 2022 год...В 2021 году Хоть и немного, но все же удалось слегка "подлатать" дороги (шлак, ПГС, песок) в деревнях Погорелка, Плоское, Демидово, Кузнецово, Михалево, Хантаново, Новинка, Кустец, Ляпуново, Лаврово, Б. Новинка, Музга ул. Школьная и Молодёжная (сделали водоотводные канавы) , 7 улиц в с. Мякса.Причём почти везде, за исключением Мяксы, развозили материал ЖИТЕЛИ САМИ! В целях экономии средств!", - написала она у себя на странице, поблагодарив жителей за помощь.

Действительно, на ремонт дорог Мяксинскому МО денег выделено очень мало.  В 2021 году всего 2 232 000 рублей на все муниципальное образование. Дополнительно в августе выделялось ещё 800 тысяч рублей. Из этих средств 2 миллиона ушло на зимнее содержание дорог.

Тэги: дороги

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